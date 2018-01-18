В Минске за сутки зафиксировано почти 200 ДТП 6 18.01.2018, 16:39

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И завтра будет такой же снегопад.

Опасность представляет не столько снег, сколько резкая перемена погодных и, как следствие, дорожных условий. Первый серьезный снегопад после долгого перерыва значительно осложнил обстановку на дорогах Минска и всей страны в целом, пишет onliner.by.

Минск. Итоги

По информации ГАИ Минска, за прошедшие сутки в столице зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий. Это много: примерно вдвое больше, чем в среднем за сутки в это время года. Для сравнения, за 15 января в Минске зарегистрировано 87 ДТП, за 16 число — 108 происшествий. Да что там, за предыдущие выходные дни в городе произошло всего 103 аварии!

Большинство ДТП, случившихся за прошедшие сутки, не привели к серьезным последствиям. Лишь в одном случае пострадал человек — травмы получил водитель Volkswagen. Авария, о которой идет речь, произошла на проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт»: по предварительной информации, на полосу встречного движения занесло Citroen — этот автомобиль и врезался в Volkswagen.

В такую погоду многие проявили осторожность: всего двух водителей за сутки задержали за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявлены также 14 человек, которые сели за руль, не имея водительского удостоверения.

57 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Также нарушения ПДД выявлены со стороны 153 пешеходов.

Происшествия на дорогах страны

Вчера около 16:10 на 26-м км автодороги Р16 (Тюхиничи — Высокое — граница Польши) в Каменецком районе случилось ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в ГАИ Брестской области, мужчина 1952 года рождения, управлявший Toyota Camry, ехал со стороны города Высокое в направлении Бреста.

— После завершения маневра обгона, вернувшись в свою полосу движения, водитель не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в дерево, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате происшествия мужчина погиб на месте ДТП. Установлено, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, на автомобиле установлены зимние шины.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ Витебской области сообщила об аварии на 549-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России), которая произошла вчера около полудня. По предварительной информации, фургон Renault, которым управлял мужчина 1988 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.

Госпитализирован водитель Volkswagen — мужчина 1976 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка. На Renault были установлены шины с изношенным протектором.

Пользователь форума с ником Pierrka опубликовал видео с трассы М1. Занесло грузовик: автомобиль чудом не опрокинулся.

— Дорога была в некоторых местах ужасна, но именно на этом участке — более-менее. Очень неожиданно машину развернуло, хорошо еще, что не выскочила на встречную. Грузовик выехал в поле и там остановился. Кроме подбитой фары и упавшего номера, я ничего не заметил из повреждений. Еще один фургон остановился — думаю, чтобы помочь, — рассказал очевидец.

Что будет дальше

Дальше продолжится зима. Холодная, но не слишком, со снегом, но не экстремальным. Нормальная такая белорусская зима, от которой все уже успели отвыкнуть.

В Республиканском гидрометеоцентре рассказали, что за сутки в Минске высота снежного покрова составила 6 см. Прошедший снегопад синоптики называют умеренным и предупреждают: завтра будет примерно такой же.

— Через территорию Беларуси будут смещаться атмосферные фронты, которые принесут осадки. Осадки умеренного характера, но и вчерашний снег был умеренный, однако привел к серьезным трудностям на дороге. Поэтому снова рекомендуем учитывать погодные условия, быть внимательнее, — подчеркнули в гидрометеоцентре.

Снег по прогнозу пойдет как раз к утру, на дорогах может быть скользко. В юго-западных районах страны осадки будут более интенсивными, но там же и теплее. По всей стране передают сильный порывистый ветер, возможна метель, на отдельных участках дорог — гололедица. В такую погоду лучше отложить дальние поездки, если это возможно.

Температура в Минске на ближайшие дни: ночью –3...–6 градусов Цельсия, днем –1...–3 мороза.

И еще один момент. Вчера ГАИ попросила водителей не оставлять у края проезжей части машины, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Прислушались не все.

Возле станции метро «Уручье», в местном проезде, где и так запрещена остановка и стоянка транспортных средств, даже установили дополнительный знак на проезжей части. Не помогло.

— Всем плевать, — метко и емко описал ситуацию автор фото, пользователь форума с ником oimjakonecz.