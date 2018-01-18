«Мормышка — это незаметная девушка, а болгаркой паяют микросхемы» 5 18.01.2018, 16:45

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Минчанки попробовали объяснить «мужские» слова.

Мы уже проверяли, понимают ли мужчины значения слов хайлайтер, клатч, слинг, могут ли они отличить цвет марсала от тиффани. На сей раз мы спросили женщин, пишет nina.nn.by.

Мы задали им десять вопросов, которые у мужчин обычно не вызывают особых трудностей. Вы бы смогли на них ответить?

1. Что такое «удар пыром» в футболе?

Это удар носком бутсы, но в профессиональном футболе редко используют этот термин.

2. Что такое офсайд?

Положение «вне игры» в футболе.

3. Что такое карбюратор?

Устройство для получения смеси топлива с воздухом в двигателе внутреннего сгорания.

4. Что такое мормышка?

Рыболовная снасть в виде крючка, впаянного в искусственную приманку.

5. Что такое пассатижи?

Многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент для зажима и захвата различных деталей.

6. Что такое аддон?

Обновления для компьютерных игр. Большинство дополнений, называемых аддонами, добавляют новые уровни, новое оружие и персонажей.

7. Что такое дредноут?

Поколение военных кораблей класса линкор, появившееся в начале XX века

8. Чем перфоратор отличается от дрели?

Главное отличие в том, что перфоратор применяется для долбления, а дрель — для сверления.

9. Что такое болгарка?

Электроинструмент для резки металла, камня, дерева, шлифовки и зачистки металлических, цементных, гранитных и мраморных поверхностей.

10. Что соединяет между собой американка?

Это муфта с накидной гайкой для соединения труб.

С ходу все точно объяснить не так и просто, поэтому мы просили участниц нашего видеоопроса приводить свои ассоциации, назвать хотя бы область, в которой то или иное слово используется.