Гомельчане о продуктах из зоны отчуждения: Цезий до сих пор еще не развалился до конца

Гомельчане о продуктах из зоны отчуждения: Цезий до сих пор еще не развалился до конца5
- 18.01.2018, 17:29
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Около 1600 гектаров радиационно опасных земель вернули сельским хозяйствам.
В Беларуси придумали ноу-хау: земли от радиации у нас «очищают» постановлениями. Так, в январе совет министров возвратил около 1600 гектарам радиационно опасных земель статус земель ограниченного хозяйственного пользования.
Журналисты гомельского «Зелёного портала» вышли на улицы города и узнали мнение гомельчан по поводу таких решений власти.
Появятся ли на столе белорусов продукты из бывших зон отчуждения? Что думают в Гомеле о такой перспективе?
— У меня есть знакомые, которые боятся даже гомельское производство. Наше!
— Я думаю, мы и сейчас употребляем эту продукцию.
— Нельзя, конечно! Радиация накапливается.
— Цезий до сих пор еще не развалился до конца...
Напомним, председатель сельхозпредприятия «Дубровица» Галина Кощеева в интервью заявила:
— Я же пока не знаю, сколько там кюри — до 15, пяти, трёх или двух на квадратный метр. Потому, что будем там выращивать, зависит от загрязнённости земли. Но что бы мы ни выращивали, оно все равно пойдёт на корм скоту.