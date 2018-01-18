Гомельчане о продуктах из зоны отчуждения: Цезий до сих пор еще не развалился до конца 5 18.01.2018, 17:29

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Около 1600 гектаров радиационно опасных земель вернули сельским хозяйствам.

В Беларуси придумали ноу-хау: земли от радиации у нас «очищают» постановлениями. Так, в январе совет министров возвратил около 1600 гектарам радиационно опасных земель статус земель ограниченного хозяйственного пользования.

Журналисты гомельского «Зелёного портала» вышли на улицы города и узнали мнение гомельчан по поводу таких решений власти.

Появятся ли на столе белорусов продукты из бывших зон отчуждения? Что думают в Гомеле о такой перспективе?

— У меня есть знакомые, которые боятся даже гомельское производство. Наше!

— Я думаю, мы и сейчас употребляем эту продукцию.

— Нельзя, конечно! Радиация накапливается.

— Цезий до сих пор еще не развалился до конца...

Напомним, председатель сельхозпредприятия «Дубровица» Галина Кощеева в интервью заявила:

— Я же пока не знаю, сколько там кюри — до 15, пяти, трёх или двух на квадратный метр. Потому, что будем там выращивать, зависит от загрязнённости земли. Но что бы мы ни выращивали, оно все равно пойдёт на корм скоту.