В Литве нашли уникальный автограф Миколы Гусовского 1 18.01.2018, 17:32

Находка может обогатить биографию великого белорусского поэта.

Польский историк, сотрудник Института истории Польской академии наук Томаш Яшчалт нашел письмо, адресованное виленским воеводой Николаем Радзивиллом шляхтичу Яну Славинскому по поводу владений последнего в Подляшском воеводстве, сообщает «Радыё Свабода».

Пергаментное письмо, написанное собственноручно Миколой Гусовским, датированный 16 июня 1519 года, составленный в городе Гонядзь (Goniądz) на Подляшье и закрепленный воеводской печатью. В конце дописано лат Per manus Nicolai Hussouusky notary ... ( «Рукой Миколы Гусовского, нотариуса ...»).

Напоминая о творческих заслугах Миколы Гусовского, величайшая из которых - поэма «Песня про зубра» (1523), где описывается историческая Литва и ее идеальный правитель Витовт, Сигитас Нарбутас обращает внимание на хронологические совпадения на пике творчества Миколы Гусовского с виленским периодом жизни и работы.

До сих пор о жизни Гусовского известно немного, и находка может обогатить его биографию существенными фактами, считает Сигитас Нарбутас.

Еще до 1518 года виленский каноник Эразм Телок по совету Николая Радзивилла придал Николаю Гусовскому титул нотариусу, а потом взял его с собой в Рим в составе королевского посольства. Нотариальная запись, сделанная Гусовским весной 1519 года, может свидетельствовать, что тогда он в последний раз посетил родину.

Благодаря этому открытию, пишет Нарбутас, Литва стала третьей страной, где хранится наследие Николая Гусовского, наряду с Польшей и Россией.