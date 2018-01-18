Google, Amazon и еще четыре компании уже встали на налоговый учет в Беларуси 9 18.01.2018, 17:47

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Зарубежные поставщики электронных услуг должны перечислить первый платеж уже в апреле.

Компании Google, Amazon и еще четыре международные компании уже встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС за оказание физическим лицам электронных услуг, или так называемого налога на Google. Об этом 18 января telegraf.by сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Чиновник отметил, что налоговые органы начали принимать от зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг заявления о постановке на учет после 1 января 2018 года. Сейчас в этом списке насчитывается всего 6 организаций (Google, Amazon, Netflix, Linkedin и др.). Однако в Министерстве по налогам и сборам ожидают, что в перечень вскоре войдут Uber и другие компании.

Сергей Наливайко: «Мы видим, что серьезные компании отнеслись к нововведениям ответственно. Хоть у них еще есть время стать на учет до конца квартала, они делают это уже сейчас, заблаговременно».

Зарубежные поставщики электронных услуг должны будут перечислить первый платеж в бюджет Беларуси до середины апреля. Последняя дата, чтобы успеть это сделать, - 22 апреля.

Ранее сообщалось, что белорусские налоговики планируют в 2018 году получить от «налога на Google» не меньше 4 млн долларов.