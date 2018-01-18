Александр Володько покинул БАТЭ 6 18.01.2018, 17:49

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Александр Володько

Фото: fcbate.by

Белорусский футболист хочет поиграть за границей.

Белорусский хавбек Александр Володько прокомментировал свой уход из БАТЭ, пишет «Трибуна».

«Испытываю большую грусть от того, что покидаю БАТЭ. Провел здесь столько прекрасных лет, прикипел душой. Дорогу между Минском и Борисовом выучил идеально — могу вести машину с закрытыми глазами :). Но настало время что-то менять, делать следующий шаг. Поэтому сохраняю позитивный настрой. Надеюсь, впереди меня ждет новый интересный опыт, который сделает сильнее, научит чему-то, откроет иные перспективы. В моей карьере еще не было легионерской страницы — надеюсь вскоре устранить этот пробел.

Уношу с собой только хорошие воспоминания. Вообще считаю себя счастливчиком. Повезло прийти сюда молодым в тот период, когда БАТЭ бурно прогрессировал. На внутренней арене превращался в настоящего флагмана, становился завсегдатаем групповых раундов еврокубков — да и вообще клубом, решающим максимальные задачи во всех турнирах.

Я поработал под началом таких отличных специалистов, как Виктор Гончаренко и Александр Ермакович, сражался плечом к плечу с прекрасными партнерами — Александром Юревичем, Дмитрием Лихтаровичем, Виталием Родионовым, Артемом Концевым, Артемом Радьковым, Егором Филипенко. Да тут можно бесконечно перечислять. Вместе мы завоевали все на национальном уровне. Ну, кроме серебряных и бронзовых медалей, чему я, конечно, несказанно рад.

Были и группы Лиги чемпионов, и группы Лиги Европы. Здорово, что удалось забить и там, и там. Никогда не забуду своих голов в матчах с АЕКом, «Штурмом», «Дебреценом» и «Лиллем». Хватало и еще ярких моментов. Иными словами, есть о чем рассказать в старости внукам.

Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, персонал. Огромное спасибо болельщикам за классную поддержку! Футболистам крайне важны шумовой фон и атмосфера, создаваемые трибунами. Поэтому желаю и в этом направлении постоянно развиваться!

Ну а БАТЭ пожелаю новых громких успехов, движения только вперед! Частичка моего сердца навсегда останется здесь!», – сказал Володько.