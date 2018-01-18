Как в Беларуси борются со снегом, и какова цена этого «удобства»? 2 18.01.2018, 18:06

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Выпал снег, а с ним и соляно-песчаная смесь на дороги, тротуары и ступеньки городов.

Такая смесь является самым дешёвым способом предотвратить образование скользких участков, но не самым безопасным, пишет newgrodno.by.

В качестве реагента на нынешнюю зиму выбран минеральный галит, который представляет собой белую соль. В зависимости от температуры воздуха спецмашины обрабатывают дорожные участки по строго дозированным нормам. Например, при температуре воздуха от нуля до минус 5 градусов на один квадратный метр дорожного покрытия высыпается его всего 25 граммов, до минус десяти градусов – 30, при сильных морозах – 40.

В свою очередь экологические активисты регулярно говорят о том, как «пересаливание» убивает городские деревья, обжигает лапы собакам, портит днище автомобиля.

Коммунальные и дорожные службы не спешат отказываться от соли и соляных смесей из-за выгодной цены, хотя уверяют, что регулярно тестируют применение различных противогололёдных материалов, а также не допускают лишней соли и используют специальные дозаторы.

Правда, жители городов регулярно размещают в социальных сетях фотографии дорожек из соли на тротуарах. Даже, когда снега нет. Например, в Гродно в новогодние праздники не было снега, но тротуары решили посыпать заранее, что бы соль без песка лежала «на всякий случай», а вдруг выпадет снег. Только вот соль разбросали прямо на газоны, дороги и тротуары.На пешеходных переходах разбрасывают соль про запас.

Что не так с солью?

Соль является причиной образования ржавчины на автомобиле

Во время эксплуатации в зимнее время кузов машины покрывается смесью песка, снега, соли. Она заполняет всевозможные трещины в покраске, налипает на оголённые датчики. Если вовремя не смыть такую смесь с автомобиля, весной на кузове заведутся «жуки», выйдут из строя датчики, ржавчина появится и на других элементах.

Работники шиномонтажа говорят, что также есть риск выхода из строя датчиков давления шин. Соль разъедает их буквально за два года, а это около 500 рублей на четыре колеса.

На велосипеде следует объезжать посыпанный солью и песком снег

Такая смесь является сильным абразивом для деталей велосипеда. Поднятая во время езды в воздух, соль способна проникать под «рубашки» тормозной системы, обнаруживают её и внутри вилки.

Специалисты по велоремонту советуют очищать велосипед каждый раз после зимней прогулки, смазывать цепь специальными средствами. Иногда любители зимней езды заводят ещё один велосипед, для удобства.

Собаки, которые прошлись по соли, могут получить ожог или натёртости

Что бы избежать таких неудобств, в ветеринарных аптеках продаётся специальная обувь и воск для четвероногих друзей. Ветеринары рекомендуют обходить дорожки посыпанные смесью, а после прогулки промыть лапы собаки между пальцами.

Собаководы в снежный сезон предпочитают выгуливать собак в лесопарках.

Страдает от соли и обувь

Перед зимней эксплуатацией кожаной обуви специалисты по ремонту обуви рекомендуют наносить средство, защищающее от влаги, три раза в течение трёх дней. Каждый раз дождитесь его высыхания. Такой способ позволит сделать обувь действительно водоотталкивающей.

Если на вашей обуви уже есть белые разводы, они убираются несколькими промывками воды и для более глубокой чистки используйте раствор из воды и уксуса или спирта (2:1).

Модельную обувь лучше брать с собой, чтобы она не соприкасалась с солью. Избегайте хождения по обочинам и возле интенсивного потока автомобилей, ведь помимо обуви может покрыться поднятой солью ваша одежда и даже кожа и дыхательные пути. А это совершенно другая соль, чем на морском побережье. Она способна спровоцировать аллергию и другие респираторные заболевания.Деревья вдоль дорог и тротуаров страдают больше всего от соли

Во время зимы смесь автомобильным потоком относится на обочины, дворники любят убирать снег на газоны. Весной снежные насыпи превращаются в солёную воду, соль попадает в почву. Соль в почве обжигает корни деревьев и кустарника. В таких местах хуже растёт трава.

Чтобы этого избежать, существуют правила уборки снега в населённых пунктах, а также нормативы «посола». В правилах, в частности, указывается, что снег с городских улиц необходимо вывозить на специально подготовленные для этого площадки или снегоплавильные станции.

Иногда надо реагировать незамедлительно

Так весной 2017 года Зелёный дозор получил в социальных сетях фотографию неправильного складирования снега на газон и сразу отправил обращение. Снег растаял быстрее, чем истекли положенные на письменный ответ 15 дней, и ответ пришёл очевидный: «…в связи с отсутствием снега и наступлением весеннего периода выявить нарушений по зимнему содержанию улиц не представляется возможным».

Активисты рекомендуют сразу же обращаться к самому работнику ЖЭС, который бросает снег с тротуара на газоны, а в случае обнаружения факта складирования солёного снега позвонить в центр гигиены и эпидемиологии в Гродно на «Горячую линию» по телефону +375 0152 74 39 81.

Почему бы не отказаться от соли?

Как пишет The Village Беларусь, использование соляных растворов Минтранс назвал перспективной технологией. В этом направлении ведутся наработки, но для применения таких растворов нет оборудования.

Против экологичного гранитного щебня у министерства транспорта есть как минимум один аргумент. В ведомстве объясняют, что применение гранитного щебня подразумевает под собой многократное его использование из-за дороговизны. А вот его сбор специальной техникой возможен только при наличии бордюров, которых нет на автодорогах общего пользования.

— Производилось испытание материала на основе отходов витебского доломитового комбината, с помощью обработки кислотой — говорит представитель «Горремавтодора» Олег Лукашенко о белорусских экспериментах. — Но там много возникло жалоб у людей. Во-первых, при разложении образуется мел и портится обувь. И специфический запах стоял при изготовлении. Да и стоимость там… Было испытание с применением мелассы. Это добавляется реагент в галит марки А, порядка 5%. Плавящая способность выше в 1,5 раза, при этом стоимость материала с добавлением мелассы в 5 раз превышает стоимость галита. Пришлось отказаться, — констатирует собеседник.

В письме из министерства транспорта и коммуникаций говорится, что меласса показала незначительный антикорозионный и антислеживающий эффекты и значительный рост затрат.