Бойкот - единственно возможный ответ Навального Путину 6 18.01.2018, 17:59

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Алексей Навальный

Cистема просто не дала политику другого выбора, кроме кампании по бойкоту нынешнего плебисцита.

Алексей Навальный понимает, что символические акции для авторитарных режимов всегда самые болезненные, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.

Дискуссия о том, правильно или неправильно поступил Алексей Навальный, когда призвал бойкотировать то, что по странному стечению обстоятельств называется в России "президентскими выборами", вступила в горячую фазу. Политологи, в основном, утверждают, что бойкот отнимет голоса у Григория Явлинского и Ксении Собчак, зато никак не повлияет на результат Путина.

Зачем Навальному помогать Собчак?

Между тем все эти рассуждения про "голоса" и "проценты" имеют смысл только, если относиться к происходящему как к реальной предвыборной кампании. Если же относиться к этому именно как к "выборам Путина", то стратегия Навального абсолютно правильная. Его задача - вновь заявить о себе как о единственном оппозиционном кандидате, представляющем угрозу для Кремля, реальном конкуренте Владимира Путина.

А поэтому, во-первых, лидер Партии прогресса и глава Фонда борьбы с коррупцией наносит пусть и символический, но болезненный удар по самому проблематичному для Кремля элементу так называемых "выборов" - явке избирателей. Отсутствие интереса к этому процессу с заранее предсказуемым результатом - бесконечная головная боль администрации президента. В отсутствии перспективы быстрых военных побед в ближайшие два месяца, она вынуждена прибегать к ухищрениям в виде проведения местных референдумов, чтобы поднять цифры явки. Бойкот работает против этой стратегии власти.

Во-вторых, Навальному совершенно незачем щадить других кандидатов, особенно Ксению Собчак - ведь она, по сути, призвана сыграть роль "суррогатного Навального" для недовольной режимом части городской интеллигенции. В каком-то смысле, у главы ФБК просто нет другого выбора, кроме бойкота, - не призывать же ему отдать голоса Собчак!

Во-третьих, лозунг "Выборы без Навального - не выборы вовсе" призван сплотить сторонников Алексея, который продолжает укреплять и расширять свою базу поддержки.

Некоторые политологи считают стратегию бойкота ошибочной, потому что, дескать, невозможно доказать, сколько людей не пришли на избирательные участки сами, а сколько - потому что их призвал к этому Алексей Анатольевич. Однако точно так же невозможно сказать, сколько голосов на самом деле получат Путин, Грудинин или Собчак. На псевдовыборах любые цифры условны. Символические акции в современной России, стране с "фасадными институтами", более значимы, чем конкретика.

Кремль: "Говорим - Навальный, подразумеваем - Ходорковский"?

Рискует ли Навальный? Конечно, рискует. До призыва к бойкоту стратегией Кремля было измотать общественность и самого Навального практической безрезультатностью его борьбы. Цель - превратить его через несколько лет в фигуру, настолько же привычную, как ручной коммунист Геннадий Зюганов с его обличениями "антинародного режима" или Владимир Жириновский с его фейк-национализмом.

Однако провозглашенная Навальным кампания по бойкоту "выборов" может быть воспринята как символический переход невидимой черты, после которого прежний подход сменится применением "антиэкстремистской" 282-й статьи Уголовного кодекса и новым делом с перспективой реального и длительного заключения для оппозиционера. На это уже намекал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мне уже приходилось писать о минусах такого подхода с точки зрения Кремля. Новый судебный процесс по политической статье окончательно сделает Навального фигурой международного масштаба, эквивалентной Путину по политическому весу, российским политзаключенным номер один.

Однако российское политическое руководство не раз ошибалось в оценке людей и их политических перспектив. Достаточно вспомнить историю Михаила Ходорковского. Так что, увы, и от такого поворота событий Алексей Навальный не застрахован.

Но система просто не оставила ему другого выбора, кроме кампании по бойкоту нынешнего плебисцита по подтверждению полномочий Владимира Путина. Он поступил как настоящий политик, стремящийся и из очень плохой ситуации извлечь хоть какую-то выгоду на будущее.