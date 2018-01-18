15 прогнозов, которые Билл Гейтс сделал в 1999-м 1 18.01.2018, 18:21

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Билл Гейтс

В то время прогнозы американского миллиардера казались нереальными.

В 1999-м Билл Гейтс написал книгу «Бизнес и скорость мысли», в которой сделал 15 смелых прогнозов, которые в то время казались нереальными, пишет take-profit.org.

1: Сайты для сравнения цен

«Появятся сервисы для автоматического сравнения цен, которые позволят пользователям видеть цены на различных ресурсах», - писал тогда Гейтс.

Сегодня мы можем сравнить цены, используя Google или Amazon. Кроме того, есть такие сайты как NexTag и PriceGrabber.

2: Мобильные устройства

«Люди будут носить с собой небольшие девайсы, которые позволят постоянно быть на связи и вести дела из любой точки мира. С их помощью можно будет прочесть новости, забронировать билет на самолет, получить информацию о финансовых рынках».

Сегодня мы используем смартфоны, смарт-часы и гарнитуры.

3: Мгновенные платежи

«Люди смогут оплачивать счета и общаться с лечащими врачами через интернет».

Множество медицинских стартапов позволяют пациентам связываться с докторами онлайн. Кроме того, онлайн можно получить кредит и осуществить платеж через PayPal и Venmo.

4: «Личный ассистент»

«Появятся «личные ассистенты», которые будут синхронизировать все устройства, которые смогут обмениваться данными».

Сегодня в нашем распоряжении голосовые ассистенты, такие как Google Assistant и Amazon Alexa.

5: Слежение за домом онлайн

«Будет доступно постоянное слежение за вашим домом».

Сегодня компании, такие как Canary, Ring, Netgear и Nest предлагают камеры, которые мониторят происходящее у вас в доме и сообщают о приближении человека.

6: Социальные сети

«Частные сайты позволят общаться с родственниками и друзьями, планировать события».

Сегодня мы используем Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Line, Slack и другие приложения для общения.

7: Автоматические рекламные предложения

«ПО знает, когда вы забронировали путешествие и на основе этой информации предлагает вам активность в данном регионе, а также ищет самые низкие цены».

Expedia и Kayak предлагают выгодные сделки, основываясь на данных прошлых покупок. Google и Facebook предлагают рекламу, основанную на интересах пользователя.

8: Сайты, позволяющие обсуждать спортивные события в реальном времени

«Смотря спортивный чемпионат по ТВ, с помощью этих сервисов вы сможете обсуждать происходящее».

Многие социальные сети обладают такой функцией, в частности, Twitter.

9: «Умная реклама»

«Девайсы будут предлагать умную рекламу».

Реклама, которую показывает пользователям Facebook и Google, является целевой и основывается на интересах.

10: Ссылки на сайты во время живой трансляции на ТВ

«Телетрансляция будет позволять размещать ссылки на важные сайты и контент».

Сегодня почти каждая реклама приглашает пользователя посетить сайт рекламодателя, подписаться на него в Twitter или отсканировать QR –код для добавления в Snapchat.

11: Дискуссионные форумы онлайн

«Резиденты городов и стран получат возможность вести дискуссии по интересам».

Многие новостные ресурсы имеют разделы для комментариев. Кроме того, активные дискуссии ведутся в Facebook.

12: Основанные на интересах онлайн-сайты

«Для онлайн-дискуссий ключевым фактором будет не ваше месторасположение, а ваши интересы».

Reddit – пример сайта, который разделен на подгруппы по интересам.

13: ПО для управления проектами

«Проектные управляющие смогут размещать информацию о проекте онлайн и получать рекомендации о сотрудниках, которые соответствуют требованиям».

Сегодня мы используем Slack, Asana и Trello для этих целей.

14: Поиск кадров онлайн

«Соискатели смогут найти работу онлайн, описав свои навыки и требования».

Сегодня существуют ресурсы вроде LinkedIn, которые позволяют соискателям загружать свои резюме и искать работу.

15: ПО для бизнес – сообществ

«Компании получат возможность пользоваться услугами аутсорсинга в непрофильных сферах деятельности».

Сегодня существуют ресурсы Upwork и Fiverr, которые позволяют фрилансерам и малым компаниям находить клиентов.