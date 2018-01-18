15 прогнозов, которые Билл Гейтс сделал в 1999-м

15 прогнозов, которые Билл Гейтс сделал в 1999-м1
- 18.01.2018, 18:21
- 5,973
В то время прогнозы американского миллиардера казались нереальными.
В 1999-м Билл Гейтс написал книгу «Бизнес и скорость мысли», в которой сделал 15 смелых прогнозов, которые в то время казались нереальными, пишет take-profit.org.
1: Сайты для сравнения цен
«Появятся сервисы для автоматического сравнения цен, которые позволят пользователям видеть цены на различных ресурсах», - писал тогда Гейтс.
Сегодня мы можем сравнить цены, используя Google или Amazon. Кроме того, есть такие сайты как NexTag и PriceGrabber.
2: Мобильные устройства
«Люди будут носить с собой небольшие девайсы, которые позволят постоянно быть на связи и вести дела из любой точки мира. С их помощью можно будет прочесть новости, забронировать билет на самолет, получить информацию о финансовых рынках».
Сегодня мы используем смартфоны, смарт-часы и гарнитуры.
3: Мгновенные платежи
«Люди смогут оплачивать счета и общаться с лечащими врачами через интернет».
Множество медицинских стартапов позволяют пациентам связываться с докторами онлайн. Кроме того, онлайн можно получить кредит и осуществить платеж через PayPal и Venmo.
4: «Личный ассистент»
«Появятся «личные ассистенты», которые будут синхронизировать все устройства, которые смогут обмениваться данными».
Сегодня в нашем распоряжении голосовые ассистенты, такие как Google Assistant и Amazon Alexa.
5: Слежение за домом онлайн
«Будет доступно постоянное слежение за вашим домом».
Сегодня компании, такие как Canary, Ring, Netgear и Nest предлагают камеры, которые мониторят происходящее у вас в доме и сообщают о приближении человека.
6: Социальные сети
«Частные сайты позволят общаться с родственниками и друзьями, планировать события».
Сегодня мы используем Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Line, Slack и другие приложения для общения.
7: Автоматические рекламные предложения
«ПО знает, когда вы забронировали путешествие и на основе этой информации предлагает вам активность в данном регионе, а также ищет самые низкие цены».
Expedia и Kayak предлагают выгодные сделки, основываясь на данных прошлых покупок. Google и Facebook предлагают рекламу, основанную на интересах пользователя.
8: Сайты, позволяющие обсуждать спортивные события в реальном времени
«Смотря спортивный чемпионат по ТВ, с помощью этих сервисов вы сможете обсуждать происходящее».
Многие социальные сети обладают такой функцией, в частности, Twitter.
9: «Умная реклама»
«Девайсы будут предлагать умную рекламу».
Реклама, которую показывает пользователям Facebook и Google, является целевой и основывается на интересах.
10: Ссылки на сайты во время живой трансляции на ТВ
«Телетрансляция будет позволять размещать ссылки на важные сайты и контент».
Сегодня почти каждая реклама приглашает пользователя посетить сайт рекламодателя, подписаться на него в Twitter или отсканировать QR –код для добавления в Snapchat.
11: Дискуссионные форумы онлайн
«Резиденты городов и стран получат возможность вести дискуссии по интересам».
Многие новостные ресурсы имеют разделы для комментариев. Кроме того, активные дискуссии ведутся в Facebook.
12: Основанные на интересах онлайн-сайты
«Для онлайн-дискуссий ключевым фактором будет не ваше месторасположение, а ваши интересы».
Reddit – пример сайта, который разделен на подгруппы по интересам.
13: ПО для управления проектами
«Проектные управляющие смогут размещать информацию о проекте онлайн и получать рекомендации о сотрудниках, которые соответствуют требованиям».
Сегодня мы используем Slack, Asana и Trello для этих целей.
14: Поиск кадров онлайн
«Соискатели смогут найти работу онлайн, описав свои навыки и требования».
Сегодня существуют ресурсы вроде LinkedIn, которые позволяют соискателям загружать свои резюме и искать работу.
15: ПО для бизнес – сообществ
«Компании получат возможность пользоваться услугами аутсорсинга в непрофильных сферах деятельности».
Сегодня существуют ресурсы Upwork и Fiverr, которые позволяют фрилансерам и малым компаниям находить клиентов.