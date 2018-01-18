Депутаты Молдовы предлагают вывести страну из СНГ 4 18.01.2018, 18:25

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Авторы проекта утверждают, что РФ неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ.

Парламент Молдовы зарегистрировал проект постановления о денонсации государством Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Проект внесли депутаты Либеральной партии, пишет "Зеркало недели. Украина".

Авторы проекта утверждают, что Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. По их версии, нарушения проявлялись в "поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", в "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году", в "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".

"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Депутаты также обратили внимание на то, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.

"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", - говорится в проекте постановления.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу либералов "рискованным проектом", ведь выход из СНГ повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, находящихся в этих странах.

"Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть", - заявил он.

Додон не исключил принятия постановления большинством, однако в таком случае Молдова не сможет выйти из СНГ до выборов из-за длительности процедуры.