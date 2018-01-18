Банковские карточки могут не работать ночью 20 января 18.01.2018, 18:29

Перерывы в обслуживании возможны с 03:00 до 04:00.

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 20 января. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре, который обслуживает 9,7 млн карточек. Перерывы в обслуживании возможны с 03:00 до 04:00, отметили в БПЦ, пишет telegraf.by.

Дело в том, что именно в это время Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В связи с этим, в частности, возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, а также в сети организаций торговли и сервиса, банкоматов, инфокиосков и прочие подобные неприятности.