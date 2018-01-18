Невероятные приключения белорусов на ралли «Дакар» 1 18.01.2018, 18:59

1,963

Белорусские грузовики буксовали в грязи, падали с дюны, спасали других.

В этом году ралли с африканским названием «Дакар» проходит в Южной Америке. Среди участников, стартовавших 6 января в Перу и транзитом через Боливию уже добравшихся до Аргентины, три экипажа из Беларуси, пишет «Трибуна».

Все передвигаются на грузовиках МАЗ. Накануне соревнования представители белорусской команды заявляли, что намерены бороться за подиум по итогам общего зачета. Пока это вполне получается, но ралли для нас примечательно не только результатами. Белорусские гонщики просто очень часто попадают в различные ситуации, в том числе экстремальные. За этим очень интересно следить.

Упали с пятиметровой дюны

Первое примечательное события произошло во время третьего этапа. МАЗ под управлением Сергея Вязовича, самого известного и самого опытного отечественного гонщика, упал с пятиметровой дюны и лег на бок. Очень быстро на выручку соотечественникам подоспел Алексей Вишневский. С помощью троса завалившийся МАЗ вернули в нормальное положение – и тот без каких-либо проблем покатил дальше. К финишу Вязович пришел 6-м, а его напарник-спаситель – 5-м. Видео инцидента – возможно, лучшая реклама отечественных грузовиков.

«Стукнули» чужую машину и схлопотали штраф

На следующем этапе было вот какое приключение. Три грузовика пытались преодолеть большую дюну, МАЗ Вязовича замыкал группу. Первый грузовик перевалил через преграду, для второго она оказалась слишком крутой – машина начала сдавать назад. Белорусы тоже были вынуждены пятиться. Пятились до тех пор, пока не врезались в легковую «Тойоту», которую экипаж ремонтировал без аварийки. Удар оказался не очень сильным, через пять минут «Тойота» продолжила путь, но ее экипаж подал организаторам жалобу на мазовцев – в итоге, наших оштрафовали на 20 минут и 300 евро. Вязович намеревался опротестовать наказание, правда, пока неизвестно, чем это закончилось.

На этом же этапе белорусы столкнулись с техническими трудностями. Экипаж Вишневского пробил поддон с маслом, Вязовичу пришлось менять надувной патрубок. Это все привело к временным потерям.

Люто застряли в грязи

Пересекая боливийскую речку во время восьмого этапа, МАЗ Вязовича застрял в грязи. Самостоятельно выбраться из русла не удалось – благо на помощь пришли коллеги. Сначала белорусов тащил экипаж «Астаны» – безрезультатно, следующим силы попробовал КАМАЗ под управлением Антона Шибалова. Россиянам удалось вытащить МАЗ, на это ушло больше 15 минут. Вязович был признателен соперникам за благородство.

После возобновления гонки у белорусской машины сначала лопнул радиатор гидроусилителя, что привело к утечке масла, а в девяти километрах от финиша лопнуло переднее левое колесо. Вязович понадеялся, что доедет и так, но это привело к повреждению пневмошлангов и остановке на ремонт.

Спасали других

На 10-м этапе уже белорусам пришлось отдавать «долг обществу» и спасать коллег-соперников. Отдувался за всех Алексей Вишневский. Сначала он ловко поднял на колеса чешский грузовик, улегшийся на бок.

После пособил мотоциклисту, упавшему в русле реки, а затем поспешил на помощь камазовцу Антону Шибалову, у которого загорелась машина. Тому самому Шибалову, который за пару дней до этого тащил из грязи Вязовича.

Побеждали и переворачивали грузовик руками

Рано утром в четверг произошло историческое событие. Белорусский экипаж впервые выиграл этап «Дакара». Отличился Сергей Вязович. Однако перед тем, как прийти к финишу, он успел попасть в передрягу, которая завершилась почти что чудесным образом.

– На первых 20 километрах был высокий песчаный подъем, на который было сложно подняться. Отруливали и попали между двух дюн – мотор не вытянул, и мы умудрились прилечь на бок. Однако нам повезло самостоятельно подняться, что вообще практически нереально для грузовика. Мы попали в треугольную воронку, где дюны сходились под большим углом и, лежа на левом боку, имели отрыв только правых колес. Включив все блокировки, вывернули колеса, раскачали грузовик в несколько попыток «вперед-назад». В итоге правая сторона упала на колеса, и мы смогли выехать, – описывает инцидент Вязович.

И как там наши?

Белорусы регулярно заезжают в топ-10, хотя победа Вязовича, конечно же, стоит особняком. В общем зачете его грузовик идет на третьем месте, Вишневский – 14-й, а Александр Василевский располагается строчкой выше.

Лидером гонки в настоящий момент является аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко». Вязович от него отстает более чем на четыре часа.

Финиш «Дакара» запланирован на 20 января, он состоится в аргентинской Кордобе. К тому моменту гонщики должны преодолеть три с половиной тысячи километров.