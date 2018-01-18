В Монако задержали экс-президента Инвесторгбанка 18.01.2018, 19:06

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Банкира подозревают в краже 500 миллионов российских рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Монако банкира, которого подозревают организации схемы по хищению не менее 500 млн российских рублей. Об этом говорится на сайте МВД России.

Однако на сайте полиции имя задержанного не указано. В сообщении отмечалось, что его также подозревают в заключении вместе с подельниками кредитных договоров с юрлицами, «которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности».

Позже РБК и «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что банкира зовут Владимиром Гудковым, он являлся председателем правления и президентом Инвестиционного торгового банка. «Коммерсант» источников не назвал.

Напомним, в 2015 году ЦБ объявил о санации Инвесторгбанка, для которой привлекли Транскапиталбанк и выделили 29,7 млрд рублей. Позже на эти цели попросили еще 26,2 млрд рублей.

В результате Транскапиталбанк обнаружил сфабрикованную отчетность. Общая сумма недосозданных резервов составила 32 млрд рублей.