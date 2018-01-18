Может ли контролер не давать «зайцу» пройти? 30 18.01.2018, 19:28

7,719

Юрист разобрал скандал на остановке возле Червенского рынка.

Буквально вчера милиция сообщила о розыске мужчины, который не оплатил проезд. Он дерзил контролерам, те пытались его удерживать, но в итоге мужчина скрылся. Новость вызвала активное обсуждение среди наших читателей. Особенно остро обсуждали вопрос законности действий контролеров. Имели ли они право себя так вести?

— Где-то читал, что нет у контролера прав задерживать, а за удержания предусмотрено наказание, контролер не наделен правом удерживать. А также человек вне транспорта пешеход, какие претензии к пешеходу? Это нарушение прав человека уже вне транспорта, — писал читатель «Онлайнера».

— На улице он пешеход — это раз. Контролеры не могут никого задерживать, потому что у них нет никаких прав. Я бы в суд подал за противоправные действия, заплатил бы штраф, а с них поимел за моральный ущерб, — пишет другой читатель.

— Надо мужику заявление в милицию написать, что к нему приставали какие-то непонятные граждане, требовали денег, угрожали... Видео есть. Я на стороне мужика, вне зависимости от того, есть у него проездной или нет: без сотрудника милиции они не имеют права никого задерживать! — считает один из читателей.

— Не встану ни на чью сторону (ибо не одобряю зайцев, но и ревизоры бывают разные), но умиляет в людях одно: вопросы по поводу правомерности задержания. У нас в стране любой гражданин, коим является и контролер, вправе задержать человека, подозреваемого в совершении правонарушения. Безбилетный проезд — административное правонарушение. Так в чем вопрос? — пишет читатель с ником votra. — Простейший пример (такие частенько попадают в сводки): где-то был замечен пьяный за рулем. Очевидцы забирают ключи (ст. 206 УК РБ) и скручивают при попытке убежать (ст. 183 УК РБ). Но тут — герои, а контролеры — не имеют права. Двойные стандарты, господа...

Что говорит закон?

Чтобы разрешить споры читателей, мы обратились к адвокату адвокатского бюро «Ярмош, Хмылко и партнеры» Елизавете Ярмош:

— Для начала давайте разберемся с нормами права, которое регулирует действия сотрудников «Минсктранса». Это пункт 13 части 1 статьи 3.30 Процессуального исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). Согласно этому пункту должностные лица Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций могут составлять протоколы об административном правонарушении, в частности, за безбилетный проезд. Также они уполномочены взимать штрафы.

Как правильно замечают читатели, применять к безбилетникам задержания (такие же, как милиция, к примеру) они не уполномочены. Так как контролеры не подпадают под перечень лиц, которые имеют на это право, исходя из статьи 8.3 того же ПИКоАП. То есть законодательством определено: если безбилетник отказывается платить штраф и предоставлять свои паспортные данные, контролеры должны вызвать милицию.

Если же нарушитель оказывает сопротивление и пытается скрыться, то они не могут принимать меры к его удержанию. Но если такие меры будут применены и безбилетнику будет причинен вред в этой ситуации, то контролеры будут освобождены от ответственности согласно статье 5.2 КоАП.