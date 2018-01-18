«Привет, «Динамо-Брест»: Милевский поприветствовал форварда из Австрии 18.01.2018, 19:50

Австрийский нападающий Сандро Готал заключил контракт с белорусской командой.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский снял видеоролик, в котором поприветствовал новичка команды Сандро Готала.

Австрийский нападающий 18 января заключил трудовое соглашение с белорусской командой.

Ранее Готал уже играл под руководством Радослава Латала в «Пясте», а также был одноклубником Артема Милевского в «Хайдуке».