«Привет, «Динамо-Брест»: Милевский поприветствовал форварда из Австрии
- 18.01.2018, 19:50
Австрийский нападающий Сандро Готал заключил контракт с белорусской командой.
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский снял видеоролик, в котором поприветствовал новичка команды Сандро Готала.
Австрийский нападающий 18 января заключил трудовое соглашение с белорусской командой.
Ранее Готал уже играл под руководством Радослава Латала в «Пясте», а также был одноклубником Артема Милевского в «Хайдуке».
Милевский + Готал = 🔥🔥🔥 #fcdb1960 pic.twitter.com/p3nhFIniDh— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 18 января 2018 г.