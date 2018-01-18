Жители Каменной Горки запустили петицию за сохранение любимого холма 4 18.01.2018, 20:14

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Авторы петиции называют горку возле МКАД «единственным экологическим объектом для зимнего отдыха» в районе.

В эти снежные дни холм между МКАД и улицей Каменногорской был бы полон детворы на санках, если бы не ограждение, появившееся здесь несколько недель назад. По планам архитекторов в этом месте должно появиться пожарное депо. В минувшую субботу жители Каменной Горки подписывали обращение к властям с просьбой сохранить горку, ставшую излюбленным местом зимнего отдыха детей и взрослых, передает «Онлайнер».

Кроме того, в интернете запущена петиция, подписать которую может любой желающий.

Авторы петиции называют горку возле МКАД «единственным экологическим объектом для зимнего отдыха» в районе.

«В городе Минске, в Каменной Горке, строители собираются уничтожить местную достопримечательность — Горку. Тысячи детей ежегодно катаются там на санках и тюбингах, — отмечается в петиции. — Подавляющее большинство жителей района — против. На этом месте хотят строить пожарное депо. Мы не против депо, но перенесите его строительство на 100 метров левее. Места для застройки очень много».

В администрации Фрунзенского района, напомним, подчеркивают, что для пожарного депо выбрано оптимальное место с учетом соблюдения радиуса обслуживания (3 км). Своего пожарного депо в густонаселенной Каменной Горке пока нет.