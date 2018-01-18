В Пинске коммунальники разбили скульптуру полешука 3 18.01.2018, 21:01

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Местные коммунальники переусердствовали, убирая снег с улицы, и задели изваяние техникой.

По словам очевидцев, случилось это днем 18 января на улице Ленина. Бронзовый полешук-пинчук был сброшен на землю и у него отвалились руки, передает media-polesye.by.

Пинский горисполком тут же попытался успокоить ситуацию, сообщив, что происшествие, действительно, имело место. Скульптуру отправили на завод-изготовитель для устранения повреждений. И в ближайшее время «Пинчук» вернётся на место.

Теперь на этом месте пусто. Фото из соцсетей

Напомним, скульптуру, которая отражала собирательный образ пинчука-полешука, установили в начале пешеходной улицы Ленина в Пинске. Официальное открытие памятника прошло 30 сентября – в первый день празднования 920-летия Пинска.