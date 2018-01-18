Школьник из Витебска получил золотую медаль на международной олимпиаде по информатике 6 18.01.2018, 21:15

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Марк Корнейчик

Также белорусские школьники завоевали 10 серебряных и бронзовых медалей.

Витебский 11-классник Марк Корнейчик завоевал золотую медаль в категории Computer Science на XIV Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, передает tut.by.

Олимпиада проходила с 10 по 16 января в городе Алма-Аты в Казахстане. В трех дисциплинах соревновались 482 школьника из 15 стран мира.

По итогам соревнований у белорусской команды одно золото — его получил Марк Корнейчик. Он занял третье место среди более, чем 130 участников олимпиады по информатике (золотые медали достались 15 школьникам, которые показали наилучшие результаты).

Также белорусские школьники завоевали 10 серебряных и бронзовых медалей. С наградами по информатике вернулись Денис Пивоваров, Никита Сечко, Станислав Титенок, Роман Михнюк и Егор Коледа. Медали за олимпиаду по математике получили Арина Голубицкая, Андрей Шакель и Владислав Зверик, а по физике — Евгений Ганкович и Владислав Федурко.