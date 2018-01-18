Су-57 - пустая трата времени? 9 Александр Коваленко

18.01.2018, 21:30

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Фото: wikipedia.org

«Нерадивый» двигатель рушит российские мечты о господстве Су-57?

После бурной декабрьской эйфории по поводу первого полета истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» прошёл месяц, а дополнительных инъекций величия по этому поводу в инфопространство РФ не проводилось. И, видимо, не зря.

Как известно, не имеющий аналогов в мире Су-57 планируют принять на вооружение в этом году, а первая предсерийная партия должна быть поставлена в ВКС в 2019 году. Однако в прошлом году я сомневался в том, что к началу серийного производства российским специалистам удастся довести двигатель второго этапа до ума, а потому, машины которые будут передаваться уж никак нельзя будет назвать истребителями пятого поколения, скорее 4+++ и не более того.

Что же, приятно констатировать свою правоту, ведь намедни глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оговорился, что испытания двигателя второго этапа займут не меньше трёх лет. А это значит, что раньше 2020 года ПАК ФА Т-50 не сможет присоединиться к когорте «пятерок».

И все это выглядит довольно странно, с учетом того, что 5 декабря прошёл первый успешный полет Су-57 с «Изделием 30». Правда, не факт, что первый. Ведь все ещё свежи события от 11 октября 2017 года, когда на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова совершил аварийную посадку ПАК ФА Т-50. По имеющейся информации, оборудован он был именно двигателем второго этапа. И весьма занимательно, что сразу после этих событий, не особо афишированных в российских СМИ, Индия стала заявлять о своем нежелании продолжать программу создания истребителя пятого поколения в сотрудничестве с ОКБ имени П. О. Сухого.

Что же, двигатель таки подводит? Похоже на то. Не все так гладко выходит у россиян на поприще создания современного двигателя, который бы соответствовал требованиям истребителя пятого поколения. Да, на бумаге, в текстах ангажированных экспертов и в пропагандистских видеороликах все выглядит красиво и бравурно, а на деле…

Александр Коваленко, военно-политический эксперт, sprotyv.info