Михаил Мустыгин: Прокопенко на голову выше Глеба 9 18.01.2018, 21:32

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Бронзовый призер чемпионата СССР-1963 в составе минского «Динамо» рассказал, кого считает лучшим белорусским футболистом.

Бронзовый призер чемпионата СССР-1963 в составе минского «Динамо» Михаил Мустыгин в интервью «Прессболу» рассказал, кого считает лучшим белорусским футболистом.

- Чемпионат Испании регулярно смотрю. «Реал» нравится больше всех.

- Вы за Роналду, стало быть.

- Они с Месси игроки разного плана. Аргентинец внизу техничнее, португалец же из ничего может забить. Из пустого места. Стоит, а потом как сделает рывок… Ну откуда он знает, что туда сейчас мяч отскочит?

- Самородок. По идее, в каждой стране такой может родиться.

- У нас таким был Саша Прокопенко. Считаю его лучшим белорусским футболистом.

- А как же Саша Глеб?

- Прокоп на голову выше. Глеб мастер передачи делать. Да, тоже техничен, даже очень. Но от него нет угрозы чужим воротам. А Саша Прокопенко в иные сезоны больше нападающих забивал. В чемпионатах Союза за «Динамо» под 100 голов. Цифра?