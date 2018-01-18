Михаил Мустыгин: Прокопенко на голову выше Глеба

Михаил Мустыгин: Прокопенко на голову выше Глеба9
- 18.01.2018, 21:32
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Бронзовый призер чемпионата СССР-1963 в составе минского «Динамо» рассказал, кого считает лучшим белорусским футболистом.
Бронзовый призер чемпионата СССР-1963 в составе минского «Динамо» Михаил Мустыгин в интервью «Прессболу» рассказал, кого считает лучшим белорусским футболистом.
- Чемпионат Испании регулярно смотрю. «Реал» нравится больше всех.
- Вы за Роналду, стало быть.
- Они с Месси игроки разного плана. Аргентинец внизу техничнее, португалец же из ничего может забить. Из пустого места. Стоит, а потом как сделает рывок… Ну откуда он знает, что туда сейчас мяч отскочит?
- Самородок. По идее, в каждой стране такой может родиться.
- У нас таким был Саша Прокопенко. Считаю его лучшим белорусским футболистом.
- А как же Саша Глеб?
- Прокоп на голову выше. Глеб мастер передачи делать. Да, тоже техничен, даже очень. Но от него нет угрозы чужим воротам. А Саша Прокопенко в иные сезоны больше нападающих забивал. В чемпионатах Союза за «Динамо» под 100 голов. Цифра?