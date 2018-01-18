Apple осуществила давнюю мечту всех владельцев iPhone 1 18.01.2018, 21:57

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Владельцы iPhone смогут отключать их замедление.

Владельцы iPhone смогут отключать автоматическое замедление смартфонов. Об этом заявил глава корпорации Apple Тим Кук, сообщает TechCrunch.

«Мы предупредим владельцев, что мы немного замедляем работу, чтобы избежать незапланированной перезагрузки смартфона. Если вам это не нравится, вы сможете отключить эту опцию. Мы не рекомендуем это делать, потому что мы считаем, что iPhone важны для их владельцев и невозможно угадать, когда может случиться что-то срочное», - сказал Кук.

Он также принес извинения за замедление работы iPhone старых моделей и повторил, что Apple лишь хотела улучшить работу смартфонов.

Ранее Apple уже приносила извинения за принудительное замедление работы старых моделей iPhone. Их владельцы уже подали ряд исков против компании.