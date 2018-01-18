В Минске и некоторых регионах утвердили новые тарифы на коммуналку

В Минске и некоторых регионах утвердили новые тарифы на коммуналку1
- 18.01.2018, 22:11
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Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги утвердили в столице и трех областях - Витебской, Гродненской и Минской.
Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно-допустимых, которые утвердил диктатор.
На уровне предельно-допустимых утвердили тарифы на водоснабжение (и в Минске, и в областях) — 0,8053 рубля за 1 кубометр, а также на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр, передает tut.by.
Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома не изменился — 0,0953 рубля за 1 квадратный метр.
Тариф на канализацию отличается по регионам: в Минске — 0,5398 рубля за кубометр, в областях — 0,6191 рубля.
|Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам
|Минск
|Витебская область
|Гродненская область
|Минская область
|техобслуживание (за 1 кв. метр)
|0,1187
|капремонт (за 1 кв. метр)
|0,0953
|водоснабжение (за 1 кубометр)
|0,8053
|канализация (за 1 кубометр)
|0,5398
|0,6191
|0,6191
|0,6191
|техобслуживание лифта (на одного проживающего)
|1,4
Субсидируемый тариф на техобслуживание лифта установлен на одном уровне — 1,4 рубля на одного проживающего. Зато полный тариф отличается: в Минске — 1,43 рубля на одного проживающего, а Витебской и Гродненской областях — 1,5 рубля. А вот в Минской области 100%-й тариф установили на уровне предельно-допустимого — 1,6 рубля.
100-процентные тарифы на техобслуживание, водоснабжение и канализацию отличаются по регионам. Примечательно, что ниже всего они в столице.
|100%-е тарифы на ЖКУ
|Минск
|Витебская область
|Гродненская область
|Минская область
|техобслуживание (за 1 кв. метр)
|0,1216
|0,1274
|0,1274
|0,1274
|водоснабжение (за 1 кубометр)
|0,8114
|0,9098
|0,8868
|0,88
|канализация (за 1 кубометр)
|0,5398
|0,6912
|0,7257
|0,708
|техобслуживание лифта (на одного проживающего)
|1,43
|1,5
|1,5
|1,6
При этом в Минске и областях 100%-й фиксированный тариф на услуги по капремонту в многоквартирном жилом доме утвердили на уровне 0,5055 рубля (без налога на добавленную стоимость) за один квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц.
Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.
Выход на полную оплату коммуналки планировался с учетом проведенной индексации тарифов на ЖКУ с 1 сентября 2017 года, планируемой индексации с 1 декабря 2017 года и планового повышения в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года.
Однако в октябре на республиканском семинаре по вопросам совершенствования и развития ЖКХ в Беларуси Лукашенко заявил, что планируемое повышение тарифов на коммуналку на 10% в декабре этого года — это «антинародный подход к делу».