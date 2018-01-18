В Минске и некоторых регионах утвердили новые тарифы на коммуналку 1 18.01.2018, 22:11

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Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги утвердили в столице и трех областях - Витебской, Гродненской и Минской.

Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно-допустимых, которые утвердил диктатор.

На уровне предельно-допустимых утвердили тарифы на водоснабжение (и в Минске, и в областях) — 0,8053 рубля за 1 кубометр, а также на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр, передает tut.by.

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома не изменился — 0,0953 рубля за 1 квадратный метр.

Тариф на канализацию отличается по регионам: в Минске — 0,5398 рубля за кубометр, в областях — 0,6191 рубля.

Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам Минск Витебская область Гродненская область Минская область техобслуживание (за 1 кв. метр) 0,1187 капремонт (за 1 кв. метр) 0,0953 водоснабжение (за 1 кубометр) 0,8053 канализация (за 1 кубометр) 0,5398 0,6191 0,6191 0,6191 техобслуживание лифта (на одного проживающего) 1,4

Субсидируемый тариф на техобслуживание лифта установлен на одном уровне — 1,4 рубля на одного проживающего. Зато полный тариф отличается: в Минске — 1,43 рубля на одного проживающего, а Витебской и Гродненской областях — 1,5 рубля. А вот в Минской области 100%-й тариф установили на уровне предельно-допустимого — 1,6 рубля.

100-процентные тарифы на техобслуживание, водоснабжение и канализацию отличаются по регионам. Примечательно, что ниже всего они в столице.

100%-е тарифы на ЖКУ Минск Витебская область Гродненская область Минская область техобслуживание (за 1 кв. метр) 0,1216 0,1274 0,1274 0,1274 водоснабжение (за 1 кубометр) 0,8114 0,9098 0,8868 0,88 канализация (за 1 кубометр) 0,5398 0,6912 0,7257 0,708 техобслуживание лифта (на одного проживающего) 1,43 1,5 1,5 1,6

При этом в Минске и областях 100%-й фиксированный тариф на услуги по капремонту в многоквартирном жилом доме утвердили на уровне 0,5055 рубля (без налога на добавленную стоимость) за один квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц.

Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Выход на полную оплату коммуналки планировался с учетом проведенной индексации тарифов на ЖКУ с 1 сентября 2017 года, планируемой индексации с 1 декабря 2017 года и планового повышения в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года.

Однако в октябре на республиканском семинаре по вопросам совершенствования и развития ЖКХ в Беларуси Лукашенко заявил, что планируемое повышение тарифов на коммуналку на 10% в декабре этого года — это «антинародный подход к делу».