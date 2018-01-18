Срывавший крыши в Европе циклон заденет в пятницу и Беларусь 18.01.2018, 22:31

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Атмосферные фронты циклона «Фредерик» 19 января ухудшат погоду и в нашей стране.

Атмосферные фронты циклона «Фредерик», который определяет крайне сложные погодные условия в странах Западной Европы, 19 января ухудшат погоду и в Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Ночью преимущественно по юго-западной половине республики, утром и днем на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель и слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, порывистый, по юго-западу страны местами сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до −1…−7°С, во второй половине дня повысится до −5…+1°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В выходные Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится зимний характер погоды.

18 января зимний ураган «Фредерик» обрушился на Нидерланды и северо-западные регионы Германии. Порывы ветра достигали 140 км/ч. Повреждены здания, нарушено движение транспорта, в Германии приостановили железнодорожное сообщение. Ветер сбивал людей с ног, сносил крыши домов, валил деревья. Непогода задела также Бельгию и Румынию. Несколько человек погибли.