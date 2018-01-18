Белорусский защитник «Куньлуня» наказал минское «Динамо» 18.01.2018, 22:38

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Павел Воробей

Павел Воробей был неинтересен «зубрам», а теперь причастен к победной шайбе в их ворота.

В четверг минское «Динамо» вновь проиграло посильному сопернику из Восточной конференции КХЛ. На этот раз обидчиком «зубров» стал «Куньлунь» (1:3), передает «Трибуна».

В составе китайской команды есть и белорус – Павел Воробей. Летом он не пригодился минскому «Динамо», а в Пекине у него все пошло как по маслу – в 48 матчах 20-летний парень набрал 12 (4+8) очков при коэффициенте полезности «+8».

Один из ассистов Воробей отдал при взятии ворот «зубров» в четверг. Шайба эта в итоге стала победной.

«Динамо» Минск — «Куньлунь» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

«Динамо» Минск: Энрот (59.02); Денисов (к) — Граньяни, Фонтэйн — Хауден — Скилли; Д.Осипов — Коробов, А.Степанов — Ковыршин — Д.Буйницкий; Хенкель — Лисовец, Китаров — Шарангович — Лингле; Павлович — Волков — Дрозд; Знахаренко, Карабань.

«Куньлунь»: Хелльберг; Ярвинен — Граборенко, Дефацио — Брюле — Бек; А.Кулда — Блэкер, Лессио — Кейн — Йип; Перетягин — Хлыстов, Поникаровский (к) — Я.Риссанен — Чипчура; О'Доннелл — Локхарт — Лебедев; Воробей.

Шайбы: 0:1 — Брюле (Блэкер, 3.52 — бол.). 1:1 — Фонтэйн (Коробов, Граньяни, 36.32). 1:2 — Кейн (Йип, Воробей, 37.56). 1:3 — Чипчура (Брюле, 38.34).

После 51 матча минчане занимают 10-е место в таблице Западной конференции, имея 64 очка. На 7-м находится «Спартак» (78 баллов), на 8-м – «Северсталь» (77), на 9-м – московское «Динамо» (75).

Отметим, что «зубрам» осталось провести 5 игр в регулярном чемпионате. Для того, чтобы сохранить шансы на плей-офф, минчанам необходимо набрать минимум 13 очков в 5 матчах. При этом «Северсталь» и московское «Динамо» не должны набрать больше 77 баллов. Если минчане выиграют все матчи в основное время, то выйдут в плей-офф, если «Спартак», «Северсталь» и «Динамо» Москва не наберут больше 79 очков.

Напомним, при равенстве очков преимущество получает команда, у которой больше побед в основное время.