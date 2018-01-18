закрыть
19 января 2018, пятница, 1:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Из-за снегопада самолеты кружат над Варшавой и не могут приземлиться

3
  • 18.01.2018, 22:59
  • 4,872

На столицу Польши обрушился мощный снегопад.

Польский метеоролог Томаш Василевский в своем аккаунте в «Твиттер» сообщил о тревожной ситуации в небе над Варшавой.

Из-за сильного снегопада самолеты не могут приземлится в аэропорту и кружат над столицей Польши.

Информация о «небесном коллапсе» подтверждается и на сайте варшавского аэропорта, где в онлайн-режиме отображается прибытие самолетов. Задержаны рейсы из Хельсинки, Праги, Таллина, Киева, Риги и Одессы. Самолет из Кишинева отменен.


популярное за неделю