Из-за снегопада самолеты кружат над Варшавой и не могут приземлиться 3 18.01.2018, 22:59

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На столицу Польши обрушился мощный снегопад.

Польский метеоролог Томаш Василевский в своем аккаунте в «Твиттер» сообщил о тревожной ситуации в небе над Варшавой.

Из-за сильного снегопада самолеты не могут приземлится в аэропорту и кружат над столицей Польши.

🔴 Teraz samoloty krążą w powietrzu w okolicach Warszawy w oczekiwaniu na odśnieżenie pasa i lądowanie #pogoda (via @flightradar24) pic.twitter.com/nHGv0jvsmy — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 18 января 2018 г.

Информация о «небесном коллапсе» подтверждается и на сайте варшавского аэропорта, где в онлайн-режиме отображается прибытие самолетов. Задержаны рейсы из Хельсинки, Праги, Таллина, Киева, Риги и Одессы. Самолет из Кишинева отменен.