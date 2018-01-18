Ушел из жизни классик белорусской фотографии Юрий Васильев 18.01.2018, 23:18

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Юрий Васильев

Ему было 78 лет.

Юрий Васильев родился в 1939-м году.

В 1978-м стал председателем фотоклуба «Минск» (был одним из его создателей), которым руководил более двадцати лет.

Юрий Васильев. Фото – Валерий Ведренко. 2008 год

«Юрий Сергеевич Васильев сделал для белорусской фотографии страшно много: создал всесоюзный фестиваль «Фотографика», во времена БССР пытался создать творческий союз фотографов, он был большим знатоком фотографии и много лет вел программу «Фотопанорама» на белорусском телевидении, в которой просвещал не только фотографов, но каждого зрителя. Это абсолютный авторитет», – говорит «Белсату» искусствовед Инна Реут.

«Воля». Фото – Юрий Васильев. 1989 год

Васильев утверждал, что фотография должна быть легкой, не вымученной.

«Она должна быть естественной. Фотограф не должен потеть – съемки, девушки, вентиляторы… Да не фотография это. Фотография – это жизнь, которая происходит здесь и сейчас», – говорил он.

«Сын. Ясная Поляна». Фото – Юрий Васильев. 1972 год

«Его фотографии о людях, самое главное в них – эстетическое начало. Они красивые. И это не прилизанная и не гламурная красота», – говорит Инна Реут.

Васильев считал, что технике фотографии можно научиться за месяц, но видение нужно развивать годами.

Из серии «Кижи». Фото – Юрий Васильев. 1972 год

«Фотография состоит из двух частей: что и как. Идея и форма. Форма и содержание», – рассказывал Васильев на страницах «Zнята».

«В современной фотографии – даже той, которую он мог не принимать, он видел, что есть ценное, а что – стоит поддерживать», – добавляет Инна Реут.

В 1992-м Васильев получил звание Заслуженного работника культуры Беларуси.

Был почетным членом Союза фотохудожников Литвы. С 2004-го – член совета Белорусского общественного объединения «Фотоискусство».

Ему было 78 лет.