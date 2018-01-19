Видеофакт: ураган «Фредерике» сносит людей в Нидерландах 2 19.01.2018, 7:35

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Мощные порывы ветра уносят людей и транспортные средства.

Видеоролики с людьми и транспортными средствами, которые уносит сокрушительный ветер, заполонили Сеть. Мощный ветер обрушился на Нидерланды 18 января.

В соцсети Twitter появились видеоролики, в которых снят ураган в Нидерландах. Видео демонстрируют, как мощные порывы ветра уносят людей и транспортные средства.

Видео сопровождаются хештегами #westerstorm и #storm. По информации СМИ, скорость ветра в Нидерландах достигала 120 километров в час.