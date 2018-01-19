Видеофакт: ураган «Фредерике» сносит людей в Нидерландах

Видеофакт: ураган «Фредерике» сносит людей в Нидерландах2
- 19.01.2018, 7:35
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Мощные порывы ветра уносят людей и транспортные средства.
Видеоролики с людьми и транспортными средствами, которые уносит сокрушительный ветер, заполонили Сеть. Мощный ветер обрушился на Нидерланды 18 января.
В соцсети Twitter появились видеоролики, в которых снят ураган в Нидерландах. Видео демонстрируют, как мощные порывы ветра уносят людей и транспортные средства.
Видео сопровождаются хештегами #westerstorm и #storm. По информации СМИ, скорость ветра в Нидерландах достигала 120 километров в час.
everyone in the netherlands currently #Utrecht #storm pic.twitter.com/QfNb6qelrd— 🌆 (@xoliise) 18 января 2018 г.
#storm #TheNetherlands someone save us pic.twitter.com/UwTCFTjsI3— j loves yoongi (@_watsonion) 18 января 2018 г.
Dixi #storm pic.twitter.com/atPecHMdpL— Philip (@philipdiamant) 18 января 2018 г.
The weather in The Netherlands rn be like: #storm pic.twitter.com/FfAwYbH51N— Diede 💞 Jjong (@diedevndrbsch) 18 января 2018 г.