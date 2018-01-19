Финский преподаватель: Белорусским учителям надо дать больше свободы 1 19.01.2018, 7:47

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Финны рассказали белорусам о секрете «образовательного чуда».

Площадку мастер-класса с известным финским учителем Кари Лоухивуори пришлось изменять дважды, а регистрацию закрывать раньше времени. Такого количества желающих попасть на мероприятие не ожидали даже организаторы.

На мастер-класс «Инструменты финского образования в белорусской реальности», организованный компанией «А-100 Девелопмент», зарегистрировались больше двух тысяч человек. Среди тех, кто пришел послушать известного учителя, – родители школьников, педагоги из разных городов и деревень Беларуси, директора школ, представители Министерства образования.

– Главное, что можно сделать для учителя, это не мешать ему работать! – с улыбкой поделился Кари Лоухивуори с журналистами за пару часов до мастер-класса. – Я слышал, что многие не удовлетворены системой образования в Беларуси. Такая же ситуация была и в Финляндии в 70-е годы. Но общество решило, что систему образования надо улучшить.

Издание kp.by собрало высказывания учителя, которые слишком актуальны и для нашей системы образования. Это было понятно по реакции зала.

О ПРОВЕРКАХ В ШКОЛЕ

– Каждый присутствующий здесь учитель знает, что инспекция (речь идет о школьных проверках – Ред.) – это театр. Надеваешь костюм, галстук, заходит проверяющий – все ему улыбаются. Дети очень запуганы, а учителя им говорят: если что-то не то сделаешь во время проверки – потом получишь. И когда проверяющий уходит, все выдыхают: ох, где наши сигареты? Сейчас наконец вернемся к нормальной жизни. В финской школе существует система самооценки, а не проверки. После каждого года обучения ученики, родители и учителя отмечают 10 областей, в которых школа показала себя хорошо, и 10, в чем требуется улучшение. Таким образом оцениваем и развиваемся.

О ПРЕСТИЖЕ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

– В Финляндии профессия учителя очень престижна. На преподавателя идут учиться очень достойные. Каждый учитель оканчивает магистратуру. В нашей стране поняли, что у нас нет запасов нефти, как в Норвегии. У нас есть только леса – «зеленое золото», но мы не можем без конца продавать бумагу. Поэтому мы пришли к выводу, что нашей сильной стороной должно быть обучение. Мы должны быть образованной нацией.

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ

– Образование в Финляндии ничего не стоит. Абсолютно все бесплатно. Мы не тратим деньги на то, на что их можно не тратить. И они не попадают в чьи-то карманы. У нас не возникает такой ситуации: у одной школы есть все, и она популярна, а вторая не популярна, потому что чего-то не хватает.

О ШКОЛЬНЫХ РЕФОРМАХ

– У нас нет реформ, которые спускаются сверху. Администрация или министерство ничего не навязывает, всегда этот процесс обсуждается с учителями. У учителей в Финляндии полная автономия. Они могут выбирать ту методику, которую считают нужной. Учителя – это эксперты, они сами решают, как учить детей.

ОБ ЭКЗАМЕНАХ

– Нет подотчетности и тестирований. Нам не приходится постоянно доказывать, насколько мы хороши. В некоторых странах считают, что детей надо постоянно тестировать, устраивать им экзамены. Якобы благодаря этому можно определить, насколько хорошо ученик подготовлен. Забудьте о жестких тестах и экзаменах. Мне не надо знать, показала ли моя школа лучшие результаты, чем соседняя.

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

– В Финляндии школьная форма учащихся – это джинсы и худи. Даже многие учителя ходят в толстовках и джинсах. Очень неофициально. Иногда кажется, что есть опасность, когда в старших классах школьники начинают присматриваться, у кого какая марка джинсов, подешевле или подороже. Но это не такая важная проблема, и она ни на что не влияет.

О ПЕРЕМЕНАХ В НАШЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

– Нельзя просто скопировать чью-то систему образования. Вашу собственную школу необходимо создавать на основе истории и культуры вашей страны. Изменения в школьной системе требуют много времени, надо быть терпеливыми. Но я думаю, все начинается с обучения преподавателей. В любом случае, учителям надо дать больше свободы влиять на те вещи, которые происходят в школе. Очень важно, чтобы в администрации школ работали преподаватели.