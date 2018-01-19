Православные верующие празднуют Крещение 1 19.01.2018, 8:10

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Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне - один из больших непереходящих двунадесятых праздников. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Иоанн считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать его, говоря: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?"

Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса. Известно, что при крещении Спасителя Бог явил себя миру в трех лицах своего Божества: Бог Сын - Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".

Поэтому Крещение по-другому называют Богоявлением. Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого, после литургии в храмах, совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления.

Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома. До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь.

Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.