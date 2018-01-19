Назарбаев: Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу 22 19.01.2018, 8:13

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Вашингтон и Астана будут работать в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 18 января на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщило Today.kz.

По его словам, прямого разговора о взаимоотношениях США и РФ не было.

"Обстановка не позволяет, сами знаете. Поэтому я не стал это педалировать. Но мы через Северную Корею перекинули "мостик" к Украине. Есть Минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и в Луганск. Надо сближать эти позиции (РФ и Украины. – "ГОРДОН"), приходить к взаимопониманию. "Минск-1" в тупике, нужен "Минск-2". Он (Трамп. – "ГОРДОН") говорит: "Давайте в другом месте, не в Минске". Я говорю: "Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть". Договорились в этом направлении работать", – рассказал Назарбаев.

Президент Казахстана добавил, что говорил с Трампом на тему санкций против России, но не захотел об этом "распространяться".

Встреча лидеров США и Казахстана состоялась 16 января в Вашингтоне. Согласно сообщению Белого дома, на пресс-конференции после переговоров Трамп не упоминал об Украине или РФ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.

Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года.

Сейчас представители России, Украины, США, Франции и Германии ведут переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.

Западные страны несколько раз продлевали и ужесточали санкции в отношении России.