Пирамида Льюиса: население Земли по поведению делится на три группы 1 19.01.2018, 9:26

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Каждый может узнать, к какой из них он принадлежит.

Лингвист Ричард Льюис объездил 135 стран и поработал в 20 из них, но специалистом по межкультурному взаимодействию его сделали не только путешествия. Льюис годами изучал поведение людей, опросил почти 200 000 жителей 68 регионов и пришел к выводу — по поведению население планеты делится на три групп, пишет knife.media.

Моноактивные люди обдумывают свои поступки, берутся за одно дело и доводят его до конца. Они разделяют личную жизнь и карьеру, посвящают много времени работе, ценят факты, правду, логику и пунктуальность, в мимике и жестах умеренны. Это жители англоязычного мира и стран Северной Европы, включая скандинавов и немцев.

Реактивные люди подчеркнуто вежливы, терпеливы и не дают прямых ответов — предпочитают дипломатично от них уходить, больше слушают, чем говорят, прячут свои чувства. Для них главное — сохранить уважение и не потерять лицо. К этой группе относятся жители большинства стран Азии, кроме Индийского полуострова, чья культура гибридна.

Полиактивные люди делают несколько дел сразу. Они словоохотливы и экспрессивны, с богатой мимикой и жестами, часто перебивают собеседника, гибко понимают правду, в споре обезоруживают соперника эмоциями, а не фактами. Склонны планировать дела в общем, не детально. Это представители Южной Европы и многих славянских народов, арабских стран, Ближнего Востока, жители Индии и Пакистана.

Человеку могут быть присущи черты всех трех типов культур, но у большинства, по утверждению Льюиса, есть основной — доминантный тип. При этом во многом культуру определяет и профессия: врачам и юристам важно уметь терпеливо слушать (реактивный тип), инженерам и бухгалтерам — оперировать фактами (моноактивный), работникам торговли — быть общительными (полиактивный) и так далее.