В Германии создали «умные стекла» для согревания зданий 2 19.01.2018, 8:31

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Такие стекла выйдут в пользование в этом году и будут размещены на фасадах домов.

В Германии профессора создали экземпляр стекла, которое само затемняется и согревает здание. Такие стекла выйдут в пользование в этом году и будут введены в фасады домов, пишет grifonsoft.ru.

Группа ученых из Йенского университета Германии разработали аналог стекла, которое способно поглощать солнечную энергию и обогревать здания. Солнечная энергия поглощается за счет специальной жидкости, которую добавляют во время изготовления стекла. В результате можно регулировать освещение и обогревать здания.