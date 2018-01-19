В Германии создали «умные стекла» для согревания зданий

В Германии создали «умные стекла» для согревания зданий2
- 19.01.2018, 8:31
- 3,429
Такие стекла выйдут в пользование в этом году и будут размещены на фасадах домов.
В Германии профессора создали экземпляр стекла, которое само затемняется и согревает здание. Такие стекла выйдут в пользование в этом году и будут введены в фасады домов, пишет grifonsoft.ru.
Группа ученых из Йенского университета Германии разработали аналог стекла, которое способно поглощать солнечную энергию и обогревать здания. Солнечная энергия поглощается за счет специальной жидкости, которую добавляют во время изготовления стекла. В результате можно регулировать освещение и обогревать здания.