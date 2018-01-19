«Пускай тогда зарплаты поднимают — по росту топлива» 21 19.01.2018, 8:44

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Белорусы возмущены заявлением «Белнефтехима» о повышении цены на бензин на 23%.

«Брестская газета» поинтересовалась у брестчан, каким образом их может коснуться повышение цен на автомобильное топливо, о необходимости которого недавно заявил «Белнефтехим».

Вячеслав, инженер-проектировщик:

— Думаю, что власти будут поднимать цены на топливо. А вообще, плохо, что подорожание будет: я вожу автомобиль каждый день. Не получается не ездить. Но буду ездить, пока можно. Куда деваться?

Олег, работает в сфере связи:

— Ну, на 23% не поднимут, но будут на пару процентов повышать. Денег откуда взять еще, они ж там все лапу сосут. От нефтяников это не зависит, они ж там акцизы отчисляют. Подорожание бензина, конечно, меня затронет: я на автомобиле езжу, придется больше платить. Пускай тогда зарплаты поднимают — рост зарплаты по росту топлива, вот и все — вопросы отпадут.

Лилия, учитель:

— Конечно, будут цены повышаться, но не так быстро. Нужно в соответствии с доходами населения, посмотреть, сколько люди получают, а потом уже повышать. Автомобиль у меня есть. В принципе, пользуюсь общественным транспортом, только если в дальние поездки, то на автомобиле уже еду.

Дмитрий, работает в сфере энергетики:

— Сразу не поднимут цены — через полгодика, годик. Каждый месяц по 2% — и хватит. У меня машины нет. Мои интересы повышение топлива не затрагивает, жены — да. Она все мечтает о машине. Но, если позволяют финансы, можно будет купить и машину, и оплачивать топливо.

Игорь, военный пенсионер:

— От наших властей всего можно ожидать, так что это вполне реально. Мои интересы повышение цен на топливо затрагивает. Однако это не заставит меня ограничить использование авто, потому что его надо использовать — на работу ж ездить надо.

Наталья, работает в сфере туризма:

— Я надеюсь, что все-таки они нас пожалеют и если будут поднимать, то потихонечку. Мои личные интересы это подорожание не затрагивает, потому что у меня нет авто, но я думаю, что оно затронет всех, потому что подорожает проезд в общественном транспорте.

Валентина, учитель:

— Не пойдут власти на это. Это уж слишком. Не до такой степени же повышать. У нас есть машина, и заправлять же будет дороже, когда поднимут цены. Пусть это не я, а муж заправляет, но все равно это семейный бюджет. По городу я на общественном транспорте езжу, но талоны же тоже подорожают. Надеемся, что не так быстро хотя бы, 23% — это замного.