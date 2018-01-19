Стали известны новые подробности бегства Януковича из Украины

Стали известны новые подробности бегства Януковича из Украины7
- 19.01.2018, 8:50
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Телохранитель беглого правителя дал показания в суде.
На слушаниях в Оболонском суде Киева, где заочно слушается дело экс-президента Украины Виктора Януковича, прозвучали некоторые подробности его бегства в Россию в феврале 2014 года.
О том, как бежал из Украины экс-президент этой страны, рассказал суду охранявший его сотрудник украинского Управления государственной охраны Виктор Резниченко, сообщает bbc.com.
Резниченко отверг заявления Януковича и его адвокатов о том, что во время бегства его автомобиль был обстрелян.
Версия Резниченко
Бывший охранник президента рассказал, что 22 февраля 2014 года Янукович находился в Харькове, куда прибыл накануне поздно вечером, чтобы участвовать в съезде своей "Партии регионов". Но съезд был отменен.
"Во второй половине дня 22 февраля в составе кортежа я выехал в аэропорт Харькова. Там находились два вертолета с несколькими охранниками, в одном из которых был Янукович, а во втором - семья и еще несколько сотрудников охраны", - заявил Резниченко.
По словам охранника, примерно через час после вылета из Харькова диспетчеры передали летчикам команду вернуться в аэропорт, поступившую, как он утверждает, от председателя Верховной рады Александра Турчинова.
Рада в тот день признала Януковича "самоустранившимся" от исполнения обязанностей президента и назначила новые выборы. После бегства Януковича и до вступления в должность нынешнего президента Петра Порошенко Турчинов исполнял обязанности главы государства.
Но для возврата в Харьков уже не было топлива, и вертолеты сели в Донецке, рассказал Резниченко.
Сразу после прибытия в аэропорт Донецка тогдашний начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь дал команду садиться в два самолета. В самолет "Фалькон" сели Янукович и сам Кобзарь, в другой самолет - охранники.
Но сотрудники Госпогранслужбы Украины запретили им лететь из-за отсутствия нужных документов.
Тогда Янукович и сопровождавшие его лица пересели в автомобили и проследовали в некий "большой дом" в Донецке.
Отвечая на вопросы адвокатов, Резниченко сообщил, что в этом доме вместе с Януковичем были его сын Александр и бизнесмен Ринат Ахметов.
В Крым
В тот же день экс-президент и его спутники выехали на машинах в сторону Крыма.
По словам Резниченко, кортеж остановился в поле в районе Бердянска, на которое затем приземлились три вертолета Ми-8.
Резниченко утверждает, что на фюзеляжах вертолетов были красные звезды. "Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", - сказал он.
На этих вертолетах Янукович и сопровождавшие его лица вылетели в неизвестном направлении. По словам охранника, они летели над морем.
"Через определенное время мы сели на аэродроме, где нас встретили российские военные. До утра мы находились в вагончиках на летном поле", - добавил свидетель.
23 февраля с этого же аэродрома экс-президент со своей охраной и группой неизвестных вооруженных людей вылетел дальше на военно-транспортном самолете Ан-26.
На аэродроме, где приземлился Ан-26, они находились в течение примерно полутора часов и, по словам Резниченко, он видел проезжавший мимо технический транспорт с надписью "Анапа".
Затем был перелет на другом самолете в другой аэропорт, где их вновь встретили российские военные.
"Мы приехали в Ялту, в санаторий или базу отдыха, которая, скорее всего, принадлежала РФ", - рассказал Резниченко.
Вечером 23 февраля вся группа выехала из Ялты в Севастополь.
Там, на территории российской воинской части, Янукович предложил охране сделать выбор: ехать с ним дальше или остаться.
Резниченко и другие не поехавшие с экс-президентом охранники сдали свое оружие в управление УГО в Мисхоре и на следующее утро вернулись поездом в Киев.
По словам Резниченко, примерно в 23:00 Янукович, уже без него, поехал дальше со своими спутниками.
Было ли покушение?
Резниченко рассказал о том, что со слов своего бывшего коллеги знает о выстреле в одну из машин сопровождения экс-президента.
"Фактов нападения на него в течение 21-23 февраля не было. Но когда передовая группа выехала в Харьков из Киева и когда мы встретились на 110-м километре трассы, Дмитрий Иванцов (сотрудник УГО) сообщил нам, что при выезде из Киева на одном из блокпостов его автомобиль был обстрелян. Пуля пробила водительскую дверь машины и застряла в табельном пистолете "Глок", который находился в кобуре на левой стороне. Иванцов показывал нам поврежденный магазин пистолета, и я видел автомобиль с пробитой дверцей", - рассказал суду Резниченко.
По словам Резниченко, этот инцидент вряд ли можно считать покушением на Януковича, поскольку тот никогда не ездил в этой машине.
Более того, по словам Резниченко, машина ехала не в кортеже, а отдельно. По мнению охранника, по автомобилю выстрелили, потому что он не остановился на блокпосту при выезде из Киева.