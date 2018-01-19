ММЗ: работа за копейки, инструменты – за свои деньги 14 19.01.2018, 8:56

10,724

Руководство хвастается «результатами» производства, но работники на себе «успеха» не испытывают.

Рабочие филиала Минского моторного завода в Столбцах жалуются: премию дают только столичным рабочим, кто работает в Столбцах – остается на периферии планов генерального руководства, говорится в репортаже «Белсата».

Почему так несправедливо?

Работники филиала Минского моторного завода в Столбцах возмущены и другим: в прошлом году они не только дважды не получили обещанных денежных премий, но и инструменты для работы, по их словам, были вынуждены покупать за свои деньги. В противном случае конвейер мог бы остановиться, отмечают работники.

И действительно, на главном заводе на вакансию инженера-конструктора приглашают на зарплату от Br 914, а на такую же вакансию в Столбцах – от Br 500. Согласно источнику «Белсата», причина в том, что большинство продукции из Столбцовского филиала идет по себестоимости на главное предприятие в Минск, поэтому в прибыли ее не учитывают. Работники обращались в местный профсоюз и напрямую к генеральному директору завода, но пока изменений так и не добились.

Еще полтора года назад филиал имел статус юридического лица

Но после того, как субсчет убрали, руководство филиала своим расчетным счетом распоряжаться больше не может, все идет через Минск.

Работают в столбцовском филиале более 1000 человек, некоторые – от самого основания. В ожидании ответа от чиновников работники написали письма СМИ в надежде быть услышанными руководством хотя бы таким образом.