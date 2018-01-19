Японский топ-менеджер: Проработать всю жизнь на одном месте – большая честь 2 19.01.2018, 9:12

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справа – господин Суэцугу, слева – господин Кодаваки

Успешные японцы рассказали об особенностях национальной финансовой культуры.

На этой неделе «Белинвестбанк» впервые в Беларуси начал принимать карты международной платежной системы JCB (Япония). CityDog.by поговорил с руководством компании JCB International («Джей Си Би Интернэшнл») Такаси Суэцугу и Юичиро Кодаваки о том, как японцы относятся к деньгам.

– Японцы с детства учат ребенка: работай больше, чем остальные, – говорит Такаси Суэцугу, генеральный директор JCB International (Eurasia) LLC (ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)»). – Мы воспринимаем это как обязанность. Если решение что-то сделать уже принято, то для достижения цели прилагаются все усилия. Очень важно не бросать дело на полпути.

Кстати, если судить по нашему общению с белорусскими партнерами, вам это тоже присуще: люди очень нацелены на реализацию и внедрение новшеств. Воплощение в жизнь проекта в течение года буквально с нуля – это очень хороший результат.

ПОЧЕМУ У ЯПОНЦЕВ ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС

У японцев очень сильный настрой на то, чтобы доверять партнерам. Как правило, это то, с чего начинается любое сотрудничество: нужно определить, можно доверять человеку или нет. Если нет, то вряд ли с ним будут продолжать отношения. Но если да, доверие возникло, то будет сделано всё возможное, чтобы его не потерять, даже ради выгоды. За счет этого принципа есть примеры, когда деловое сотрудничество между компаниями поддерживается на протяжении уже 200–300 лет.

Возьмем денежные операции. Процедура перевода денег у нас в Японии появилась 300 лет назад, а аналог кредитной карты – 400 лет назад. Они не могли бы возникнуть без того самого доверия. Это очень упрощает взаимодействие. И сейчас японское бизнес-сообщество продолжает поддерживать свою эффективность благодаря налаженности таких процедур.

Мы рассматриваем компанию как вторую семью. Проработать всю жизнь на одном месте считается большой честью. К тому же чем больше у вас стаж работы в организации, тем больше шансов на повышение.

Но у молодого поколения немного другая точка зрения. А, например, мы оба ни разу не меняли место работы – пришли в JCB сразу после университета.

Юичиро Кодаваки, исполнительный вице-президент JCB International Co. Ltd. (АО «Джей Си Би Интернэшнл»): «Японское общество очень структурировано. Еще со времен самураев в нас заложена высокая степень лояльности к своему руководителю».

КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ ОБРАЩЕНИЮ С ДЕНЬГАМИ

– Еще в школе мы ежемесячно получаем от родителей «зарплату» – фиксированную сумму на расходы. Нас приучают правильно распоряжаться своими средствами и экономить деньги, – рассказывает Такаси Суэцугу. – Уже в раннем возрасте у многих появляется свой собственный банковский счет.

Кроме того, в Японии есть очень старая традиция, которая называется отошидама. Согласно ей, в качестве подарка на Новый год ребенок получает деньги. При этом большинство детей не стремятся потратить деньги сразу, а стараются их отложить. Через несколько лет можно скопить приличную сумму. Например, я совершил свою первую банковскую операцию, когда мне было пять лет.

В свою очередь Юичиро Кодаваки, с которым мы продолжили разговор, очень удивился, что в Беларуси ничего подобного нет: «Неужели, когда дети хотят что- то купить, они каждый раз обращаются к родителям?»

– Дело именно в напряженной работе. Если говорить об образовании в целом, то не оно залог успеха. Так, основатель корпорации Panasonic окончил только среднюю школу. В школе предмета под названием «Финансы» нет, но те, кто интересуется непосредственно этой сферой, могут его выбрать в качестве профильного. Может быть, у японцев такой склад ума, что они хотят всегда преуспеть, всегда быть лучшими, постоянно совершенствоваться.

Такаси Суэцугу, гендиректор JCB International (Eurasia) LLC: «Если судить по нашему общению с белорусскими партнерами, вы тоже очень нацелены на реализацию новшеств. Воплотить проект за год с нуля – очень хороший результат!».

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ФИНАНСЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Что станет с финансовым миром в ближайшие годы? Может быть, физические устройства вообще не понадобятся, достаточно будет наших биометрических данных – отпечатков пальцев или сканирования сетчатки глаза. Причем такие технологии могут укорениться уже в течение ближайших пяти лет. Важно понимать, что номера карт – это далеко не единственный способ идентификации их владельцев.

Вполне вероятно и то, что в обозримом будущем будет сформирована единая платежная платформа для всего мира. Пока такие вопросы решаются на региональном уровне: например, над этим работают в Евросоюзе. И, возможно, в Азии скоро будет происходить что-то подобное.

Использование единой платформы никак не мешает нам конкурировать среди платежных систем. Наоборот, вместе проще создавать инфраструктуру. Бороться за клиента можно, предлагая ему лучший продукт, набор услуг или цену.

Карточки JCB выпускаются в 23 странах мира, их пользователи – более 105 млн человек. Приезжая в Беларусь, держатели карт JCB смогут снимать наличные в 500 банкоматах и оплачивать покупки в эквайринговой сети «Белинвестбанка», которая включает более чем 7300 торгово-сервисных предприятий на территории всей Беларуси.

ЯПОНЦЫ О БЕЛАРУСИ

– Для азиатов Европа, в том числе Беларусь, – очень интересное место, – не упустил случая сделать комплимент Беларуси Такаси Суэцугу. – Но ситуацию осложняла необходимость получения визы и отсутствие удобного авиатрафика – сейчас это изменилось. Так что в ближайшее время приток туристов однозначно будет.

Можем привести пример Японии. Правительство решило упростить визовый режим для российских граждан – количество туристов из этой страны за год выросло более чем на 50%.

Кстати, преимущество Беларуси в ее расположении: начав путешествие отсюда, можно за одну поездку успеть посетить Россию и страны Балтии. Так что благодаря большому потенциалу количество туристов может увеличиться не на 50%, а в 2 и даже в 3 раза.

– Три фактора для развития туризма – безопасность, инфраструктура и туристические активности. Впечатление начинает складываться с аэропорта, – считает Юичиро Кодаваки. – Пока не хватает скоростного способа связи с городом. Но видно, что Беларусь уже начала работу над развитием инфраструктуры: много где, начиная с аэропорта, мы заметили надписи, сделанные китайскими иероглифами.

Кстати, в аэропорту мы уже смогли воспользоваться своими карточками JCB.