Валтасаровы пиры 24 Ирина Халип

19.01.2018, 9:50

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Ирина Халип

Мы оплачиваем не только Лепса для Лукашенко, но и Дорофееву для комбайнеров.

Не понимаю, почему в последние дни все говорят о Лепсе и Баскове, спевших на корпоративчике у Лукашенко? Ну подумаешь, Лепс. Рюмка водки на столе. Сотня тысяч долларов за выступление. Ну подумаешь, Басков. Чуть меньший гонорар и «Шарманка». По-моему, оба вполне соответствуют вкусу и интеллекту участников корпоративной вечеринки колхоза «Красные Дрозды». Они абсолютно гармоничны и уместны именно в этой компании.

Правда, людей возмущает вовсе не скверный вкус Лукашенко, а то, что гонорары российской попсе заплачены из бюджета, то есть спонсором чиновничьей попойки стал, как всегда, белорусский народ. Но почему бы и нет, если у доярки, по утверждению Лукашенко, зарплата 800 долларов? Она может себе позволить привозить Лепса прямо к столу чиновникам-благодетелям. Если всей бригадой доярок скинуться – еще и на Наташу Королеву останется, а уж всем колхозом – и Басков по карману.

И вообще, разве это впервые? Такие корпоративчики Лукашенко устраивает каждый год. И не только зимой. И возят ему самолетами российскую попсу на десерт, и сторговать десерт подешевле даже не пытаются. А летнюю историю с могилевским тендером не забыли? Я о том, как местная филармония предлагала 84 тысячи долларов бюджетных денег за выступление на дне города Лещенко, Газманова и Воробьева. В среднем по «пятерочке» за песенку выходило.

А представительный гастрольный тур «За Беларусь» в 2006 году? Тогда по стране полтора месяца колесили, как тамбовский хор из фильма Рязанова, все тот же Газманов, а еще Меладзе, Бабкина, Милявская, Орбакайте, Леонтьев, Малинин и другие неофициальные лица. Концерты в каждом областном городе плюс три концерта в Минске. Всего – восемь. Умножьте гонорары каждого (в то время от 10 до 30 тысяч долларов) на восемь. Да, кстати, платили за это безобразие тоже мы с вами. А потом Лолита Милявская в телевизоре рассказывала: у Януковича мало заработала, у Лукашенко – хорошо заработала.

Боже, ну и вкусы у них – вот этому, сколько бы времени ни проходило, не устаю удивляться. А самому факту оплаты их вакханалий из нашего кармана – нет, ничуть не удивляюсь. Мы ведь оплачиваем не только Лепса для Лукашенко. Мы и Дорофееву для комбайнеров в чистом поле тоже оплачиваем. Ведь все эти чесы отечественной попсы по колхозам во время уборочной неплохо оплачиваются из местных бюджетов. Конечно, чиновники любят порассуждать о том, что хлеборобам, занятым с рассвета до заката сбором урожая, такие выступления под фанеру на грузовике в обеденный перерыв улучшают настроение и повышают трудовой задор. Но если бы те деньги, что щедро раздаются попсе во время колхозного чеса, местные власти раздали самим хлеборобам, против трудового задора последних ни один колосок не устоял бы.

Так что все это – отечественная чиновничья традиция, причем давняя. Бюджетные деньги они считают ничьими, а следовательно, своими. На любом уровне – от директора провинциального ДК до Лукашенко. И распоряжаются в соответствии с собственным вкусом. Вот и получаются на выходе Лепс и Басков. Кто ж виноват, что чиновники сроду книг не читали и музыку не слушали? Война, наверное, виновата – все она, зараза.

Не знаю, кстати, кто доставлял на корпоратив в Минск Лепса с Басковым, но за Киркоровым, если помните, однажды самолет Лукашенко слетал, как такси. Просто вождю тогда примечталось, что его внучка должна сняться в кино вместе с Кирокоровым. И отправился борт номер один за певцом. А еще – за Мисс Россией Светланой Королевой, потому что как-то вечером одному тунеядцу делать было нечего, и захотел он отужинать с красавицей. И отправил за ней свой самолет. Чего там, он не мелочный.

Иногда мне кажется, что Лукашенко со свитой считают себя чем-то вроде патрициев времен расцвета Рима и изо всех сил пытаются добиться масштаба лукулловых пиров – много, жирно, смачно, невольницы обмахивают опахалами, а вокруг непременно поют и танцуют, услаждая слух и взор, и все это напоказ, чтобы не только чернь завидовала, но и соседние народы. Но им только кажется, будто эти пиры – лукулловы. На самом деле – валтасаровы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org