Пионтковский: Есть проблема, которую Путину не решить 3 19.01.2018, 9:55

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События в РФ могут начать развиваться по совсем иному сценарию.

Несмотря на то, что «победа» Владимира Путина на очередных президентских «выборах» в России практически предрешена, что подтверждено и забавной ошибкой или опечаткой Википедии, остается «несколько процентов» вероятности, что развитие событий пойдет по другому сценарию. Для этого имеется как минимум два объективных фактора.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

- В Википедии появилась забавная ошибка или шутка. Этот ресурс обозначил Владимира Путина победителем выборов-2018. Любому здравомыслящему человеку понятно, что так и будет. Но есть ли хотя бы 1% вероятности, что Владимир Путин не победит на этих выборах? Если да, с чем этот 1% может быть связан?

- Насчет Википедии я не согласен с вами. Это не ошибка по Фрейду и не шутка. Это ведь очень реалистическая организация, от земли – что видит, то и пишет. Они же не следуют никаким правилам политической корректности и прочему. Они прекрасно понимают, что это не выборы, это имитация, махинация, переназначение.

Что касается вероятности – никогда Путин не уйдет от власти. Как говорил товарищ Сталин, не важно, как они голосуют, важно, как мы считаем. А тут вообще голосование не играет никакой роли. Поэтому вероятность – ноль.

Но все эти режимы рано или поздно уходят со сцены в результате каких-то событий, переворотов. Вероятность того, что это может произойти до 18 марта, очень маленькая, но не нулевая.

- Вы имеет в виду новый санкционный список лиц из окружения Путина?

- Да, но не только. Мы знаем, что всегда срабатывает сочетание двух факторов – уличный протест и раскол элит.

С одной стороны, Навальный объявил, по существу, бессрочную кампанию гражданского неповиновения, которая предусматривает большие марши, первый из которых запланирован на 28 января. Можно много говорить о Навальном, во многом я с ним не согласен, например, по его украинской позиции, но он – единственный человек в России, который способен выводить десятки тысяч людей на акции протеста в сотне городов.

А второй фактор – раскол элит. Почему провалились акции протеста 2011-2012 годов? Потому что элиты были сплочены вокруг Путина, они видели в нем гаранта безопасности награбленных активов.

Так вот, сейчас в России кардинально изменилась ситуация. Я говорю с вами из Вашингтона – город наполнен представителями российских олигархов, крупных чиновников и их юридических контор. Они ходят и выясняют, как бы с кем бы можно было договориться, чтобы их не включили в санкционный список.

То есть Путин из гаранта безопасности – и личной, и их активов – превратился в явную угрозу, потому что закон о санкциях явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к Путину.

Поэтому ситуация довольно напряженная, особенно если достаточно массовый протест будет сопровождаться очень серьезными колебаниями элит, в том числе медийных. Ведь очень важно, как эти события будут освещаться на телевидении. Мао Цзедун говорил, что винтовка порождает власть, а в наше время телевидение порождает власть.

В долгосрочном плане Путину не решить эту проблему. А что касается того, что произойдет в эти 2-3 месяца – несколько процентов на падение этого режима я бы оставил.