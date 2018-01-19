Цены на нефть падают на данных о росте добычи в США 5 19.01.2018, 10:04

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Сегодня утром мировые цены нефть снизились на более чем на 1%.

По состоянию на 9:14 (по Минску) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,0’2% - до $68,6 за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,27%, до $63,14 за баррель, сообщает liga.net.

Данные о росте добычи оказывают давление на нефтяные цены. По данным, Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 января, выросла на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки - до 9,75 млн баррелей в сутки. Также выросли и запасы бензина - на 3,6 млн баррелей, или на 1,5% - до 240,9 млн баррелей.