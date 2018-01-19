Валерий Исаев: Наши клубы хотят игрока уровня Погба, но с зарплатой клуба «Орша» 19.01.2018, 10:00

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Валерий Исаев

Фото: svaboda.org

Почему в белорусские футбольные клубы неохотно приглашают легионеров.

Футбольный агент Валерий Исаев в разговоре с pressball.by.

Сергеем Азаркевичем выразил недоумение, почему белорусские клубы неохотно подписывать легионеров из Африки и Украины:

- Сейчас почему-то среди тренеров появился тренд. Когда с ними общаюсь, все чаще слышу: «Африканцев и украинцев не предлагать». Почему? Первое, что приходит на ум, — иностранцам нужна стабильность, нужно платить в срок, с ними тяжело в суде, у них агенты, которые внимательно следят за подписанием контракта, изучают каждый пункт... И если какие-то условия не соблюдаются, следуют жалобы. Наверняка эти нюансы не нравятся клубам. С белорусскими футболистами куда проще. Они будут говорить, что все плохо, что не платят зарплату, но из года в год продолжат заключать новые контракты. Как это было, например, в том же «Нафтане». Так что если в Бресте много иностранцев, это говорит, что там созданы комфортные условия для их приезда.

Приведу пример. У меня есть опыт работы со шведским «Юргорденом». Средний клуб с небольшим бюджетом, который каждый год предлагает нападающих за полтора-два миллиона евро. Разве для нас это не деньги? Причем большинство из них — темнокожие игроки, которых клуб сам ищет в Африке. Да, это непросто. Но проблем с африканцами не намного больше, чем с белорусами. А на поле — это созидание и креатив. А мы говорим, что африканцы не нужны. Это означает, что мы не можем нормально работать. Если не уверен, можно ведь хотя бы посмотреть. Для этого не нужно почти ничего: встретить парня в аэропорту, накормить и провести тренировку. Нет, мы не хотим… Как правило, клубы желают футболиста уровня Погба, при этом с зарплатой клуба «Орша».

- А в чем логика того, что не нужны украинцы?

- Не знаю. Думаю, потому что с ними будут проблемы в комитетах федерации или в гражданских судах. На сайте мне часто задают вопросы о контрактах. Так у большинства футболистов их даже на руках нет. Они подписывают, в клубе говорят: мы заверим и отдадим — и постоянно забывают это делать. Так, наверное, проще.