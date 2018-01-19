Названы 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей 2 19.01.2018, 10:20

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Новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.

Издание Indie Wire опубликовало список лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года. Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.

Как отмечают авторы, рейтинг показывает, каким новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.

— Разве существует другой такой список, в котором мир поместил бы фильм «Человек-паук: Возвращение домой» выше «Апокалипсиса сегодня»? — комментируют составители.

«Волшебник страны Оз» (1939)

На первой строчке оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Рейтинг ленты составил 99 процентов. На втором месте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Замыкает тройку хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.

В первую десятку из современных лент также включили мультфильм «Головоломка» (8 место). На 12-й строчке — «Лунный свет» 2016 года, завоевавший «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Кроме того, в топ-10 попал «Третий человек» 1949 года — британский криминальный кинодетектив в стиле нуар, «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Кабинет доктора Калигари» (1920) — классический остросюжетный немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму, «Все о Еве» (1950), «Метрополис» (1927) и «Крестный отец» (1972).