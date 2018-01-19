Никки Хейли: Переговорами об участии в Олимпиаде КНДР пытается отвлечь внимание 1 19.01.2018, 10:30

Никки Хейли

От режима Ким Чен Ына надо требовать полного прекращения ядерных испытаний.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли считает, что с помощью переговоров об участии в зимней Олимпиаде-2018 Северная Корея пытается отвлечь внимание от своих действий.

В интервью "Голосу Америки" Хейли отметила, что "это хорошо, что Северная Корея и Южная Корея разговаривают друг с другом".

"Думаю, что здесь налицо стремление отвлечь (внимание от действий Пхеньяна - ред.). Я полагаю, что это именно то, что всегда делает Северная Корея: когда обстановка накаляется, начинать разговор", - сказала она.

По словам американского дипломата, ошибочно полагать, что факт переговоров сводит на нет опасность, исходящую от Северной Кореи.

"До тех пор, пока она действительно не прекратит испытания баллистических ракет, до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к денуклеаризации, мы должны быть чрезвычайно осторожны. Они и прежде вели эти переговоры… Мы должны удостовериться в том, что они готовы действовать и что эти действия предполагают полное прекращение деятельности в ядерной сфере, которую они осуществляют", - подчеркнула Хейли.

Напомним, 17 января стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 под единым флагом, а также договорились создать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой для участия в Олимпиаде.