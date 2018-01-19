Рынок квартир в Минске установил новый рекорд в 2017 году 10 19.01.2018, 10:33

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Небывалый рост спроса подстегнул и цены на столичное жилье.

В 2017 году рынок столичных квартир установил новый рекорд по количеству сделок, обновив 10-летний максимум достигнутый 2016 годом, пишет ej.by.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в 2017 году в Минске было зарегистрировано 16023 сделки по купле-продаже квартир. Это на 3,9% больше, чем в 2016 году (15410 сделок). Вроде и не такой уж большой рост, но учитывая, что 2016 год установил небывалый рекорд для рынка, даже такой рост - это очень много. При этом, если проанализировать финансовый объем сделок, то 2017 год опередил 2016-й не менее чем на 20%. Это произошло за счет того, что в минувшем году структура сделок существенно отличалась от предыдущего рекордсмена.

В 2016 году основной рост рынка обеспечили региональные покупатели, которые приобретали в основном самое дешевое жилье. В 2017 году рост произошел за счет беспрецедентного снижения ставки рефинансирования Нацбанка и, как следствие, ставших доступными кредитных ресурсов, за которые приобреталось уже более качественное и дорогое жилье. Небывалый рост спроса подстегнул и цены на столичное жилье, которые выросли в среднем на 10%.

В принципе, уже в первом квартале 2017 год начал уверенно опережать 2016-й. Однако в апреле пошло сезонное снижение спроса, в то время как в 2016 году в это время как раз пошел значительный рост за счет региональных покупателей. В результате четыре месяца 2017-й серьезно уступал свои позиции предшественнику. Но с августа, после очередного июльского снижения ставки рефинансирования Нацбанка до 12% годовых, покупатели ринулись за квартирами. 2017-й год уверенно пошел в рост, который еще более ускорился, когда в сентябре, а потом и в октябре ставка рефинансирования еще дважды снизилась на 0,5%.

Так если август 2017 года опередил август 2016 года всего на 2,7%, то сентябрь уже на 6%, октябрь - 26,2%, ноябрь - 27,8%, декабрь - 32,5%. Иными словами, рост идет по нарастающей и, скорее всего, продолжится в 2018 году, хотя рынок уже начал испытывать некоторый дефицит предложения.

Интересно, что рост спроса на квартиры произошел по всей стране, а не только в Минске. И это при том, что в 2016 году, на фоне роста спроса на столичные квартиры, регионы падали.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, если в 2016 году по всей Беларуси было зафиксировано 48294 сделки по купле-продаже квартир, то в 2017 году - 50002 сделки или на 3,5% больше.