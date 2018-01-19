Йенс Столтенберг: Македонию пригласят в НАТО 19.01.2018, 10:46

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Но для этого Македония должна решить спор о ее названии.

Об этом во время визита в Скопье в четверг заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание EUobserver.

"Союзники согласились с тем, что НАТО предложит вашей стране присоединиться к альянсу, как только будет достигнуто взаимоприемлемое решение по проблеме названия страны в рамках ООН", - сказал он македонскому информационному агентству MIA.

Он предоставил споре о названии Македонии центральное место в своей речи в македонском парламенте.

"Перед штаб-квартирой НАТО еще есть место для большего количества флагов", - сказал он депутатам, имея в виду присоединение Черногории в альянс в прошлом году.

"Еще много тяжелой работы нужно осуществить. Это, конечно, означает решение вопроса о названии вашей страны", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Македонии недовольны предложениями посредника ООН о названии страны.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая к тому носила название Социалистическая республика Македония, не вызвало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.