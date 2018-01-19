Ученые рассказали о самом простом способе похудения 7 19.01.2018, 10:49

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Американские физиологи проанализировали все предлагаемые способы похудения и оздоровления.

После чего методом исключения выработали собственную концепцию. По словам ученых, она хороша тем, что она минимизирована и обременительна, пишет orthodox.od.ua.

Давно уже не секрет, что проблемы с ожирением начинаются не только от неправильно сбалансированного питания. Большую роль в накоплении жировых клеток играет стресс, а также состояние вялотекущей депрессии.

Поэтому ученые считают, что в первую очередь необходимо побороть психологическую проблему.

Для этого нужно лишь слегка изменить свои привычки и добавить новые. Например, заниматься в тренажерном зале не вечером, а утром. Физические нагрузки с утра проходят без скопившегося за день негатива, одновременно с низким уровнем сахара в крови.

Проведенные исследования показали, что эффективность утренних тренировок возрастает на четверть, по сравнению с вечерними занятиями. Кроме того, за день нужно выпивать не менее трех чашек кофе. Это позволяет сокращать количество гормона стресса кортизола.