Архитекторы предложили альтернативные варианты здания на Октябрьской площади 14 19.01.2018, 11:17

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Архитекторы разработали новые варианты на голом энтузиазме.

В конце прошлого года компания Dana Holdings показала окончательный эскиз бизнес-центра, который займет место снесенного музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади. Внешний вид здания, эклектично сочетающего в себе стекляшку и элементы классики, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Буквально через несколько дней в интернете была запущена петиция против строительства «БК Капитал Центр», собравшая в короткий срок 4000 подписей. На волне поднятых в соцсетях и в профессиональной среде дискуссий архитекторы из компании Level80 architects на голом энтузиазме решили разработать альтернативные варианты застройки. Onliner.by знакомит читателей с результатами этой работы.

«Планировка Октябрьской площади тяготела к определенной симметрии. Объемы зданий, которые ее обрамляют, уравновешивали друг друга и замыкали площадь. После сноса музея истории Великой Отечественной войны образовался своего рода композиционный провал, — отмечают в Level80 architects. — Огромная площадь стала казаться еще больше. Дворец Республики перестал быть центром симметричной композиции, несмотря на свои симметричные фасады. При проектировании нового объема важно учесть высотную и композиционную составляющую Октябрьской площади. Новый объем должен уравновесить собой здание „Белтелеком“, а с другой стороны не спорить с Дворцом культуры профсоюзов».

«Этот проект мы сделали своими силами. Наша команда пожертвовала личным временем, чтобы показать хороший пример. Нам не все равно, что построят на главной площади нашего города, и мы хотим сделать его лучше».

На официальном эскизе новое здание от Dana Holdings показано крупным планом. Архитекторы вмонтировали его в существующую застройку. Вот что получилось.

«Мы считаем предложенный вариант здания неуместным! — говорит Кирилл Скорынин, один из основателей Level80 architects. — Оно слишком крупное. На визуализациях отчетливо видно, как новое здание подавляет своим масштабом Дворец профсоюзов. Имитация классики с современными элементами — это пошло. Эти вещи невозможно смешивать: как вода и масло, как гоночный болид и трамвай».

Работая над концепцией нового здания, архитекторы придерживались нескольких критериев, по которым оценивали свои решения.

Открытость

Участок находится в центре города. Необходимо дать горожанам общественное пространство, а не отнять его у них.

Высотность

Новое здание не должно своим объемом доминировать над Дворцом культуры профсоюзов или диссонировать с Дворцом Республики.

Эффективность

Ждать альтруизма от инвестора не стоит. Но качественная и продуманная архитектура — это хорошая инвестиция с высокой ликвидностью.

Уместность

Важно вписать новый объект в существующую среду. Город формировался поколениями, и нельзя ради собственной реализации поставить крест на их работе. Дух места необходимо сохранить и по возможности обогатить.

Современность

Есть ли в Беларуси современная архитектура? Да, есть! Все в наших руках.

Архитекторы предложили три варианта многофункционального центра на месте музея. Первые две концепции имеют общее объемно-планировочное решение. Прямоугольное здание рассечено по диагонали на два треугольных объема. Эта диагональная ось визуально соединяет культурные символы города Минска — оперный театр и театр Янки Купалы. Она же является торговой улицей и общественным пространством с выходом к реке Свислочь и на улицу Зыбицкую.

Концепт 1: консервативный

Первый вариант имеет строгий фасад с элементами конструктивизма. Его пропорции внешне схожи одновременно с фасадом музея, который находился на этом месте, а также зданием «Белтелеком» на противоположной стороне площади.

«При создании „консервативного“ варианта фасадного решения мы поставили перед собой цель максимально вписать новый объем в ткань площади и проспекта, — отмечается на сайте проекта. — Для этого выявили характерный для проспекта и для снесенного музея ритм фасада, пропорции и приемы. Так как здание музея было транзитным от сталинского ампира к советскому модернизму, мы решили продолжить это направление. Сделать современное строгое и минималистское здание из современных материалов, но в характере окружающей застройки. Мы ни в коем случае не предлагаем отстроить заново снесенный фасад или сделать какую-то аляповатую подделку под классику. Это новое здание и современный фасад, который тем не менее отдает дань уважения своему предшественнику и продолжает рассказывать его историю».

Концепт 2: прогрессивный

Второй вариант менее строгий, но также основан на правильных пропорциях.

«В этом варианте фасадного решения мы решили отказаться от всяких полумер и показать, что современная архитектура может органично вписываться в сложившуюся застройку, но при этом быть смелой, — пишут авторы проекта. — На первый взгляд хаотичная разбивка окон на главном фасаде подчинена сложной логике. Работа на контрасте — это частый прием при работе в исторической застройке. Главное, чтобы новое здание не брало на себя слишком много, не пробовало стать новой доминантой. Пропорция и отделка здания гармонично вписывают его в сложившуюся архитектурную среду. Но историю рассказывать оно может свою собственную».

Концепт 3: динамичный

У этого варианта совершенно иное пространственное решение. Вот как комментируют его архитекторы:

«Тут мы позволили себе максимальную свободу, при этом не забывая про наш регламент. Контур здания стал сложным. Фасад, выходящий на площадь, — переменной высоты. Высокая часть соразмерна зданию velcom, а низкая — Дворцу профсоюзов. Уклон кровли — аналогичный уклону кровли Дворца профсоюзов. За основу фасадной пластики этого варианта взята тема вертикалей Дворца Республики и музея ВОВ. Уже присутствующая на площади тема прочтена на современный манер. Также она подчеркивает объемное решение фасада».

«Этот проект мы сделали своими силами. Наша команда пожертвовала личным временем, чтобы показать хороший пример. Нам не все равно, что построят на главной площади нашего города, и мы хотим сделать его лучше», — говорят в Level80 architects.

Команда Level80 architects открыто обращается к властям города с предложением не разрешать строительство здания бизнес-центра в представленном застройщиком виде, а провести международный конкурс на проектирование ансамбля Октябрьской площади. Застройщику в сложившейся ситуации рекомендуется прислушаться к мнению горожан. Другие неравнодушные архитекторы также могут поддержать инициативу и предложить свои варианты застройки.