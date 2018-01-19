Транспортный налог засекретили 9 19.01.2018, 11:40

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Автомобилисты регионов больше не узнают, какую сумму вернули на ремонт дорог в их регионе из уплаченного ими «дорожного сбора».

С начала 2017 года госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении зачисляется напрямую в госбюджет, статистики в разрезе городов налоговики не ведут.

Несколько лет подряд Intex-press писала, сколько так называемого транспортного налога платят автовладельцы Барановичей и какая часть от уплаченной суммы возвращается в город на ремонт дорог. Цифры были неутешительными. Например, в 2015 году на ремонт барановичских дорог вернулось всего 33% от уплаченной автовладельцами госпошлины, а в 2016 году еще меньше – 18%.

Однако получить информацию о том, сколько «транспортного налога» заплатили в Барановичах в 2017 году, журналистам уже не удалось.

В пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Барановичи, которая до этого предоставляла такую информацию, сообщили, что с 2017 года эта госпошлина зачисляется напрямую в госбюджет и данных о том, сколько заплатили барановичские автовладельцы, в городе уже нет.

В Министерстве по налогам и сборам нужные цифры тоже не предоставили – сказали обратиться в ИМНС по Брестской области. Там подтвердили, что с прошлого года, по новой инструкции, госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении зачисляется в госбюджет, и добавили, что контроль за ее уплатой осуществляет ИМНС по городу Минску. Но и там сумму «транспортного налога», уплаченного автовладельцами Барановичей, не назвали.

– У нас не ведется статистика в разрезе городов, – сообщили журналистам в ИМНС по г. Минску.