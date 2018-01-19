У рабочих в Барановичах высчитали из зарплаты за новогодние «подарки» 5 19.01.2018, 11:59

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Рабочие хлопчатобумажной фабрики удивились, получив расчетные листки после праздников.

На ОАО «Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение» оригинально подошли к вопросу новогодних подарков для рабочего коллектива. Сумму, потраченную на подарочные сертификаты, затем просто высчитали из зарплаты.

Об этом сайту Charter97.org от имени рабочих предприятия сообщил читатель:

«Пишу от имени рабочего Барановичской хлопчатобумажной фабрики. Хочу, чтобы вы придали огласке положение дел на БПХО: перед Новым годом раздали именные подарочные сертификаты на суммой 50 рублей на продукцию предприятия в фирменном магазине «Блакит».

Однако, получив расчетный листок, там обнаружился пункт об удержании 50 рублей за подарок. Желаю, чтобы другие люди разделили радость за «заботу» любимого предприятия».

Напомним, что «Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение» является крупнейшим предприятием легкой промышленности республики. ОАО «БХПО» уже более 45 лет специализируется на производстве хлопчатобумажной пряжи, тканей суровых, тканей готовых и швейных изделий.