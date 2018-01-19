В Минске контролер в мороз высадила школьника из троллейбуса 29 19.01.2018, 12:22

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архивное фото bymedia

У подростка не было с собой справки ученика.

В Минске контролер в мороз высадила семиклассника из троллейбуса 53-го маршрута.

У мальчика не было с собой справки ученика, информирует на своей странице в Facebook телеканал ОНТ.

В результате 13-летний мальчик шел по улице пешком, боясь сесть в общественный транспорт. Его семья живет в столице на Юго-Западе, а учится он в 3-й средней школе в районе метро «Грушевка».