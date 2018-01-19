В Белостоке появится кольцевая ВКЛ? 1 19.01.2018, 12:26

Радек Пусько

Общественный активист ратует за увековечение памяти ВКЛ в cтолице Подляшья.

Похоже, что до марта в Белостоке появится кольцевая развязка, которую назовут в честь Великого Княжества Литовского. Общественный активист Радек Пусько предложил в прошлом году местным властям назвать улицу, площадь или сквер в честь ВКЛ, сообщает «Радыё Рацыя».

Общественный активист решил узнать, как продвигается дело, и спросил об этом на сессии Совета города Белостока. По его словам, Совет должен принять соответствующее постановление:

- В начале 2018 года я решил напомнить властям, официально запросить на сессии Совета города Белосток, как продвигается дело с приданием улице, кольцевой, сквера или площади имени Великого Княжества Литовского. Я получил информацию, что если все пойдет хорошо, а я верю, что все пойдет хорошо, то на сессии в феврале или марте состоится голосование. Правдоподобно кольцевая развязка Великого Княжества Литовского будет.

Кольцевая развязка, которая может быть названа в честь ВКЛ, находится в районе Бояры, на пересечении улиц Слонимской, Добрай и Скорупскай. По мнению историков, именно в этом месте проходила граница между Польской Короной и ВКЛ. На гербе Белостока сохранилась великокняжеская Погоня и польский орел.